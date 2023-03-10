人民网记者 沈小晓

由中国建筑修建的刚果（布）国家1号公路。人民网记者 沈小晓摄

“共建‘一带一路’为我们提供了就业和奋斗的平台，使我们能够凝聚自尊、自信、自立、自强的时代精神，也是自身开拓眼界、实现职业理想和人生价值的机会。”贺静文说。贺静文是中建国际中西非公司员工，日常负责合约商务工作。自2019年以来，她先后在刚果（布）、科特迪瓦工作了四年，对她来说，海外工作的经历，是亲身见证“一带一路”项目为非洲经济社会发展带来积极变化的宝贵经历，“为中非友谊贡献自己的力量。”

3月7日和8日，中建国际中西非公司科特迪瓦总部、刚果（布）公司分别举办了“女职工三八节座谈会”，畅谈“一带一路”高质量发展。中西非公司在科特迪瓦、刚果（布）女职工，以及驻刚果（布）使馆女职工代表、公司相关负责人参加座谈会。

座谈会上，女职工们就深刻领悟、深入贯彻学习二十大报告“一带一路高质量发展”、中建集团“第十五次海外会”精神，结合各自海外一线工作、生活经历，针对所学所思所想，畅谈心得体会、畅聊学习收获，为公司海外经营高质量发展献言献策，围绕在新时代如何更好地发挥女性作用、实现自我价值进行了丰富的讨论和交流。

由中国建筑修建的布拉柴维尔金德磊体育中心。中国建筑供图

据了解，中建国际中西非公司多年来积极参与“一带一路”建设，为构建“新时代中非命运共同体”贡献力量，在科特迪瓦、刚果（布）、加蓬、赤道几内亚等国家积极发挥基建优势，建设了阿比让四桥、刚果（布）国家1号公路、布拉柴维尔金德磊体育中心、加蓬让蒂尔港体育场、中刚非洲银行总部大楼等多个大型项目。这些项目的建成极大改善了当地民生，促进当地产业的发展，为深化经贸合作提供了物质基础。

中建国际中西非公司副总经理汪升黎表示，企业将进一步加强对海外女职工的关心关爱工作，真正做到为女职工办好事、做实事、解难事，助力海外员工绽放出属于自己的芳华。

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