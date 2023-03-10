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专访：中国市场发展前景备受期待——访松下电器集团全球副总裁本间哲朗

2023年03月10日13:12 | 来源：新华网
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新华社日本大阪3月10日电 专访：中国市场发展前景备受期待——访松下电器集团全球副总裁本间哲朗

新华社记者刘春燕 钟雅

松下电器集团代表董事、全球副总裁本间哲朗日前接受新华社记者专访时表示，松下在中国市场的业务一直保持良好发展势头，成为推动集团整体业绩上升的重要组成部分。松下对中国市场抱有很高期待，正在拓展新业务，持续深耕中国市场。

本间说，得益于中国有效统筹新冠疫情防控和经济社会发展，松下近年来在华业务增长势头迅猛。截至2022年3月，松下在华业务连续两个财年实现两位数增长，所获利润在整个集团中的占比接近30%，成为松下仅次于日本国内业务的第二大发展支柱。他表示，这两个财年保持两位数增长的增速在其他地区很少见。

本间告诉记者，中国产业集群密集、产业基础雄厚，具有非常强大、完整的产业链供应链。现阶段，企业在中国开展业务几乎不再需要进口材料和零部件。疫情期间，松下充分利用了中国的供应链优势，在中国国内采购原材料，确保生产有序推进。

他说，中国的产业链供应链优势难以替代，无视中国搞制造业难以想象。

本间认为，过去中国常被认为是一个制造大国，如今对于世界来说，中国的魅力更在于市场规模庞大，同时还是一个创新大国。近年来，松下每年在中国录用约600名工程师，数量仅次于松下在日本的工程师招聘规模，这对松下继续扩大在华生产规模、保持可持续增长有重要意义。

松下从上世纪70年代末进入中国市场，见证了中国在改善投资环境方面的各种努力。本间表示，如今中国相关制度框架越来越完备，外商投资法等一系列政策法规令外商投资得到更充分保护。

他表示，松下旗下目前共有70家公司在华开展各种业务，员工总数超过5万人。近年来，松下中国业务一直保持良好发展势头，对松下集团来说，中国是推动集团整体业绩上升的重要市场。

本间说，随着中国人民的生活水平、消费能力不断提升，松下在华业务发展目标应与中国高质量发展目标相契合，继续深耕低碳环保、绿色经济、智慧生活、健康居住等领域的业务。

他最后强调，松下集团继续对中国市场抱有很高的期待，制定了非常坚实的发展计划。目前，松下正同时在中国14个城市开拓新业务，包括建设新工厂、研发中心及营销基地等。

(责编：刘叶婷、崔越)

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