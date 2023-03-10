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“中西建交纪念号”班列在马德里举行发车仪式

2023年03月10日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里3月9日电 （记者范剑青、颜欢）3月9日是中西建交50周年纪念日，当天早晨“中西建交纪念号”班列在马德里举行发车仪式。中国驻西班牙大使吴海涛、义乌市市长叶帮锐、西班牙工业贸易与旅游部副秘书长加尔德出席发车仪式并分别致辞，工贸旅部国际贸易投资司司长巴雷拉、马德里海关关长阿塞韦迪略、国家警察代表洛佩斯、马德里市乌塞拉区区长索尔多等参加。

中国驻西班牙大使馆供图

吴海涛表示，在3月9日建交纪念日当天，“中西建交纪念号”班列分别从马德里和义乌鸣笛发车，相向而行，成为中西经贸合作的精彩写照，具有特殊而重要的意义。建交半个世纪以来，双方秉持相互尊重、平等互利的建交初心，中西关系健康顺利发展。中方愿以建交50周年为契机，全面规划更长远的中西关系，推动中西全面战略伙伴关系迈上新台阶。

吴海涛表示，中方期待两国携手推进包括“义新欧”班列在内的“一带一路”重点项目，加强数字经济、港口物流、智慧城市、清洁能源、电动汽车等领域产业对接，使更多实实在在的合作成果惠及两国人民。着眼未来，相信“义新欧”班列将继续运营好、发展好，为中西经贸合作和两国关系发展注入源源不断的动力。

2014年，首趟“义新欧”班列从中国义乌发车，历经13052公里行程，抵达西班牙马德里。自此，“义新欧”班列在中西两国间架起了互联互通的桥梁。截至2022年底，义乌-马德里线累计开行1326列，发运106122标箱。

(责编：燕勐、杨牧)

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