本报记者 颜 欢 范剑青

近年来，以“义新欧”班列为代表的中欧班列，为中西经贸合作注入了源源动力。图为三月九日从西班牙马德里向中国义乌发出的“中西建交纪念号”中欧班列。

本报记者 颜 欢摄

3月9日，伴随着轰鸣的汽笛声，一列装载70个标准箱西班牙红酒、橄榄油等特色产品的列车缓缓驶出西班牙首都马德里阿尔伯尼加尔车站，向1万多公里外的中国浙江义乌驶去；同一时间，另一趟班列正从义乌出发，奔赴马德里。以“中西建交纪念号”特别命名的“义新欧”（义乌—马德里）中欧班列从义乌和马德里同时发车，驰骋在贯通东西方的铁路大动脉上。

2023年是中西建交50周年，也是共建“一带一路”倡议提出10周年。2014年底，首列“义新欧”班列从义乌出发，历时21天抵达马德里，这条全长1.3万公里的中欧班列铁路线，开辟了中欧经贸往来的新通道。9年来，“义新欧”班列开行超过5000列，线路增加至19条，并根据西班牙当地市场需求，发出运送茶叶、防疫物资、跨境电商产品、汽车等不同类型的客户定制专列。一列列“钢铁驼队”为中西合作共赢贡献力量。

位于皮苏埃加河畔的古城巴利亚多利德市是西班牙知名的葡萄酒产区之一，也是“义新欧”班列的途经城市之一。对当地农民来说，中国是“多年来的好朋友”，当地葡萄酒正是从这里登上中欧班列，抵达中国消费者的餐桌。巴利亚多利德市市长奥斯卡·普恩特说，通过“义新欧”班列，巴利亚多利德可以把当地农产品出口到中国，同时把来自中国的原材料和农产品转运到周边城市，充分利用班列带来的商机促进当地经贸发展。

“‘义新欧’班列为西中经贸合作作出了巨大贡献。这些年来，班列帮助我们和沿线国家建立合作，并将包括西班牙在内的各国特色产品运抵中国市场。”西班牙工贸旅游部副秘书长巴勃罗·加尔德表示，铁路运输有独特优势，与海运相比运输效率更高，与空运相比更加低碳环保。“中欧班列是共建‘一带一路’合作的生动实践，为全球开展经贸往来建立了广阔、开放的平台。我们期待共建‘一带一路’为各方带来更多机遇。”

中国驻西班牙大使吴海涛表示，近年来，中西经贸关系扎实推进，2022年中西货物贸易额首次突破500亿美元，继续保持良好发展势头。中国欢迎更多西班牙企业和商品进入中国市场。中方愿进口更多西班牙优质产品，促进中西贸易提质升级、平衡发展。中方期待两国携手推进包括“义新欧”班列在内的共建“一带一路”合作项目，加强数字经济、港口物流、智慧城市、清洁能源、电动汽车等领域产业对接，使更多实实在在的合作成果惠及两国和两国人民。

（本报马德里3月9日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 04 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)