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“中国式现代化对发展中国家具有重要启示”

本报记者  王海林
2023年03月10日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国全国两会是世界观察中国的重要窗口，能够现场报道全国两会，我倍感荣幸。”巴基斯坦联合通讯社（以下简称“巴通社”）驻华记者阿斯加尔日前接受本报记者采访时表示。

　　巴通社是巴基斯坦国家通讯社，也是巴基斯坦最有影响力的媒体之一。作为该通讯社派驻中国的记者，阿斯加尔已连续7年参加中国全国两会的报道。他至今还记得自己首次走进人民大会堂时看到的情景：“来自中国不同地区的几千名代表委员齐聚一堂，坦诚建言、共商国是。当时我就坐在记者席，在现场感觉非常震撼，难以忘怀。”在他看来，全国两会是中国全过程人民民主的生动实践。

　　“这是中共二十大后的第一次全国两会，世界目光聚焦中国。”阿斯加尔表示，他希望在全国两会上了解更多中国与发展中国家合作的信息，这也是巴基斯坦受众所关注的。截至目前，阿斯加尔已撰写关于今年中国全国两会的多篇报道，“希望通过我的报道，让更多巴基斯坦民众了解中国，了解中国全国两会”。

　　3月7日，十四届全国人大一次会议在梅地亚中心举行记者会，外交部长秦刚就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问，阿斯加尔获得了提问机会，他的问题聚焦共建“一带一路”倡议。记者会后，他告诉本报记者：“很高兴获得提问机会。中巴经济走廊是共建‘一带一路’旗舰项目。通过中巴经济走廊，中国帮助巴基斯坦发展交通基础设施、改善能源供给，为巴基斯坦带来了发展机遇，显著改善当地民生。”

　　在中国工作和生活多年，阿斯加尔走访了中国多个省市，见证了中国日新月异的变化。今年是中国改革开放45周年。阿斯加尔表示，改革开放以来，中国立足本国国情，在经济民生等各领域取得了前所未有的发展成就，创造了减贫治理的中国样本。今年全国两会上，中国高质量发展和科技创新的愿景让阿斯加尔印象深刻，他表示，这些举措将进一步增强中国经济的内生动力。

　　今年，“中国式现代化”成为阿斯加尔报道中国全国两会的重点之一。他表示：“中国式现代化对发展中国家具有重要启示，那就是现代化模式不是一道‘单选题’，不存在放之四海而皆准的标准，各国应该走符合自身国情的发展道路。”


　　《 人民日报 》（ 2023年03月10日 04 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)

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