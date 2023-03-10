中国全国两会正在召开，世界关注这场“春天之约”对中国以及世界的重要意义。接受本报记者采访的外国驻华使节和联合国机构官员表示，中国全国两会是观察和读懂中国的一个窗口，中国与世界互为机遇，中国新征程的发展事业将为世界注入稳定性和正能量。

“以务实的方案和改革举措落实中共二十大确定的宏伟蓝图”

今年的中国全国两会意义非凡。在取得疫情防控重大决定性胜利后，作为世界第二大经济体的中国，未来发展前景备受世界瞩目。

“这是中共二十大后的第一次全国两会，具有特殊意义。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克今年是第三次现场旁听全国两会开幕会，他表示：“两会是中国政治生活中的大事，对中国乃至世界的发展都具有重要意义，将为中国全面建设社会主义现代化国家发挥重要作用。”

老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，这是中国取得疫情防控重大决定性胜利后的第一次全国两会，“从全国两会的议程，可以观察中国内外政策走向，对驻华外交官而言，是理解中国外交的重要参考”。

尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔认为，全国两会上讨论的议题，关乎中国的政治经济民生发展，特别是一系列改革举措对国家发展至关重要。

旁听中国全国两会的阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，对于阿联酋而言，重要的是如何与中国实现战略对接，看准中国的发展方向，并为两国发展进步搭建沟通的桥梁。

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，中国全国两会议题广泛，涵盖从国内民生到国际合作的方方面面。“让我感受最深的是，中国全国两会确定的任务目标都能得到很好的落实，切实推动了中国国家发展和民生改善。”

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚今年是第六次现场旁听中国全国两会。他认为，国际格局正在发生深刻变化，作为中共二十大后召开的第一次全国两会，“会议以务实的方案和改革举措落实中共二十大确定的宏伟蓝图，将对中国和世界产生广泛深刻的影响”。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，中国是世界第二大经济体，是全球商品和服务的主要生产国和消费国。中国政府工作报告中关于优化调整疫情防控措施、积极应对人口老龄化等内容令人关注，联合国期待与中国继续合作，让更多发展中国家从中国的发展中受益。

“中国式现代化是基于中国自身国情探索出来的”

“扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”……政府工作报告关于中国式现代化和高质量发展的相关内容备受关注。以全国两会为契机，驻华使节希望深入了解中国高质量发展将对全球发展产生的积极影响。

哈克表示，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。“中国式现代化是基于中国自身国情探索出来的，发展中国家进行现代化建设也应从自身国情出发”。

“我高度赞赏中国过去10年来取得的辉煌成就。”坎葆说，“全国两会将推进中国式现代化取得新的发展。中国式现代化具有重要世界意义，启发所有渴望发展的国家，探索如何在互相尊重、互利共赢的基础上实现发展。”

施雷斯塔注意到，今年以来，多个国际机构上调对2023年中国经济增长的预期。“今年全国两会释放了中国着力推动高质量发展和实现经济整体好转的积极信息。对处于低迷状态的世界经济来说，这无疑将产生进一步的提振作用。”

在基莫尼奥看来，过去5年，有更多的尖端科技和绿色技术在中国的制造业、农业、能源等领域应用。随着高质量发展的推进，中国将为世界发展作出更大贡献。

“一个发展壮大的中国将继续为解决全球性问题提供智慧和方案”

“全面深化改革开放，大力提振市场信心”“加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平”“扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度”……透过中国全国两会的窗口，外国驻华使节看到中国开放和转型升级带来的广阔机遇。

哈克注意到，中国政府工作报告中提到推动高质量共建“一带一路”。他表示，10年来，共建“一带一路”成果丰硕。巴基斯坦曾面临能源危机，中巴经济走廊的建设为巴基斯坦提供了能源供应保障，缓解了电力短缺等问题。

菲律宾驻华大使吉米表示，菲律宾期待引进更多中国投资、中国技术，菲中可以在农业、新能源及互联互通方面展开合作。

纳米比亚驻华大使凯亚莫表示，面对全球性挑战，任何国家都不能独善其身。中国坚持开放发展，在推动自身经济发展的基础上，为世界经济复苏注入动力。

基莫尼奥认为，中国扩大对外开放，为外国企业提供了宝贵的发展机遇。以非洲为例，中国已给予很多非洲国家98%税目产品零关税，对非洲国家经济发展产生了积极影响。

“通过全国两会，我们看到中国积极的发展势头。”拉雷亚表示，“一个发展壮大的中国将继续为解决全球性问题提供智慧和方案，为促进世界和平与发展作出贡献。”

（本报北京3月9日电 记者曹鹏程、杨迅、刘歌、王海林、张矜若、韩硕、刘军国、崔琦、王骁波、李欣怡、张博岚）

《 人民日报 》（ 2023年03月10日 04 版）

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