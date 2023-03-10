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中国政府向塞拉利昂提供紧急粮食援助项目交付仪式举行

2023年03月10日08:13 | 来源：新华网
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新华社北京3月9日电（记者成欣）中国向塞拉利昂提供紧急粮食援助项目交付仪式9日以线上线下结合方式举行。

国家国际发展合作署副署长唐文弘在交付仪式上表示，粮食安全是国家治理的重要议题，也是联合国2030年可持续发展议程的核心关切。面对非洲紧迫的粮食需求，中国真心诚意帮助非洲国家，践行中非命运共同体的庄严承诺。目前，中国政府宣布的对非紧急粮食援助已全部发运，陆续分批运抵几内亚比绍、塞拉利昂等国家。

唐文弘表示，中国与非洲开展农业领域国际发展合作，既急非方之所急，向非洲提供紧急粮食援助；又通过援建农业示范中心、开展技术合作、人力资源培训等帮助非洲农业实现可持续发展。中方将继续通过援建农业基础设施，推广适应非洲当地的杂交水稻、菌草等作物，派遣农业专家、加强人员培训等多种方式，助力非洲构建现代农业产业体系。

塞拉利昂农业和粮食安全部副部长特里萨·迪克在交付仪式上转达了塞拉利昂总统比奥对中方的感谢，并表示，塞中两国友谊源远流长，中国政府在塞最需要帮助的时候予以坚定支持。这次粮食援助是两国关系史上又一里程碑。除提供大米外，中国政府还援助了机械设备用于加强水稻生产，为塞培训农业领域专业人才，支持塞解决粮食安全问题。她表示，将尽快把粮食发放到有需要的民众手中。

(责编：刘叶婷、崔越)

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