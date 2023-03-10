新华社布鲁塞尔3月9日电（记者任珂）瑞典、芬兰、土耳其三方代表9日在比利时首都布鲁塞尔就瑞芬两国加入北约问题举行会谈。当天的磋商没有取得突破，但三方同意今年7月前就此再次举行会谈。

北约秘书长斯托尔滕贝格9日在北约总部召集三方代表会谈。斯托尔滕贝格在致辞中表示，瑞典和芬兰采取了前所未有的措施照顾土耳其合理的安全关切。现在是所有盟国完成批准程序并欢迎瑞典和芬兰在今年北约峰会前成为正式成员的时候了。

根据会谈后北约发表的声明，三方代表讨论了为履行去年达成的备忘录所采取的具体步骤。三国对业已取得的进展表示欢迎，并同意在今年7月北约峰会前再次以同样形式举行会谈。

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

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