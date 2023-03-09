新华社柏林3月9日电 综述：“我们想念从中国来的游客”——柏林国际旅游交易会凸显业界期待

新华社记者杜哲宇 李超

“我们想念从中国来的游客！”全球主要航空运营商联盟天合联盟销售总监维姆·伊塞里夫日前在2023柏林国际旅游交易会上对新华社记者说，尽管中欧航线数量尚没有恢复至新冠疫情前水平，但航线恢复已取得重要进展，“未来十分乐观”。

伊塞里夫表示，随着中国出境游有序恢复，不少天合联盟成员运营商正加紧恢复中欧航线，例如维珍航空宣布将于5月复飞伦敦和上海之间的每日直飞航班。

2023柏林国际旅游交易会9日在德国柏林落幕。就像伊塞里夫一样，参加本次交易会的参展商和行业专家纷纷表达对中国游客回归国际旅游市场的期待。

德国慕尼黑旅游局主管产品开发和销售的官员达妮埃拉·卡默迈尔在交易会上表示，中国游客对德国的自然景观和历史遗迹都感兴趣，疫情前就是德国旅游业重要目标客户群体。中国出境游有序恢复，将令德国乃至全球旅游业受益。

总部设在土耳其的斯旺多集团是一家酒店和度假村管理运营企业。集团销售和市场代表库拉告诉记者，集团旗下位于全球多地的度假酒店中，中国住客数量快速恢复，企业经营状况甚至已经好于疫情前。库拉表示，对中国公民出境游带来的行业机遇充满乐观和期待。

联合国世界旅游组织此前预计，2023年全球国际游客人数可能恢复到疫情前水平的80%至95%。这一组织表示，中国有序恢复出境游对全球旅游业的复苏产生了积极影响。

携程集团高级副总裁、大住宿事业群首席执行官陈瑞亮在交易会期间告诉记者，今年中国出境游市场恢复态势明显，平台数据也显示出用户出行意愿强烈，出境游相关搜索量已超过2019年同期水平，整个行业都对未来充满期待。

交易会期间，来自世界各地的旅游从业者都抓住机会招揽中国游客。阿根廷丘布特省导游协会主席玛丽亚·莱昂妮·加费表示，期待更多中国游客到阿根廷近距离感受大自然的美丽和神奇。马来西亚旅游和旅行社协会主席陈国良表示，马来西亚业界做了很多准备，将让中国游客宾至如归。

柏林国际旅游交易会始创于1966年，是世界上规模最大的旅游业综合性展会之一。今年的交易会吸引了来自全球160多个国家和地区的约5500家展商参加。

(责编：贾文婷、常红)