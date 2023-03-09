新华社哈拉雷3月9日电（记者 张保平）中国第20批援津巴布韦医疗队与第19批援津医疗队8日在津首都哈拉雷举行轮换交接仪式，中国驻津巴布韦大使馆临时代办程岩、津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加出席。

在仪式上，奇温加代表津巴布韦政府向38年来承担援津医疗队派遣任务的湖南省卫健委颁发感谢奖牌，并授予第19批援津医疗队全体队员“卓越勋章”。奇温加说，今年是中国派遣援外医疗队60周年。中国政府积极支持津巴布韦提升公共医疗卫生水平，津方珍惜两国全面战略合作伙伴关系，希望不断深化双边医疗卫生合作，共谋两国人民福祉。

程岩在仪式上向第19批援津医疗队圆满完成援津任务表示祝贺，赞扬他们克服困难、全身心投入工作，用实际行动造福津当地百姓，生动诠释构建人类卫生健康共同体理念。他对第20批援津医疗队队员表示热烈欢迎，希望他们接续奋斗，为推动中津卫生健康合作做出新的更大贡献。

自1985年以来，中国已派出援津医疗队19批，短期援津医疗人员9批，累计救治当地患者6.7万余人次。中国第20批援津医疗队于今年3月2日抵津，将对哈拉雷帕里雷尼亚图瓦医院进行为期一年的技术帮扶。

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