人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援津巴布韦医疗队举行轮换交接仪式

2023年03月09日19:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈拉雷3月9日电（记者 张保平）中国第20批援津巴布韦医疗队与第19批援津医疗队8日在津首都哈拉雷举行轮换交接仪式，中国驻津巴布韦大使馆临时代办程岩、津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加出席。

　　在仪式上，奇温加代表津巴布韦政府向38年来承担援津医疗队派遣任务的湖南省卫健委颁发感谢奖牌，并授予第19批援津医疗队全体队员“卓越勋章”。奇温加说，今年是中国派遣援外医疗队60周年。中国政府积极支持津巴布韦提升公共医疗卫生水平，津方珍惜两国全面战略合作伙伴关系，希望不断深化双边医疗卫生合作，共谋两国人民福祉。

　　程岩在仪式上向第19批援津医疗队圆满完成援津任务表示祝贺，赞扬他们克服困难、全身心投入工作，用实际行动造福津当地百姓，生动诠释构建人类卫生健康共同体理念。他对第20批援津医疗队队员表示热烈欢迎，希望他们接续奋斗，为推动中津卫生健康合作做出新的更大贡献。

　　自1985年以来，中国已派出援津医疗队19批，短期援津医疗人员9批，累计救治当地患者6.7万余人次。中国第20批援津医疗队于今年3月2日抵津，将对哈拉雷帕里雷尼亚图瓦医院进行为期一年的技术帮扶。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部