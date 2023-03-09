新华社联合国3月8日电 联合国安理会8日表决通过一项涉苏丹制裁问题决议。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在表决后作解释性发言阐述中方立场。

安理会当天以13票赞成、2票弃权的结果通过第2676号决议，将协助安理会苏丹制裁委员会工作的专家小组授权延长至2024年3月12日。俄罗斯和中国投了弃权票。

戴兵说，安理会自2004年起对苏丹达尔富尔实施制裁，目的是结束达尔富尔爆发的武装冲突，帮助苏丹重回和平稳定。在各方共同努力下，苏丹过渡政府与反政府武装于2020年签署朱巴和平协议，联合国-非盟达尔富尔混合特派团于2020年底结束授权从达尔富尔撤出。这些积极进展表明，达尔富尔局势已经根本改善，安理会对苏丹施加的制裁已经过时，理应根据形势发展予以解除。维持对苏丹的制裁不仅在政治和安全上站不住脚，而且限制了苏丹政府的安全能力，对其在达尔富尔维护稳定、保护平民、打击犯罪产生了负面影响。

戴兵说，决议草案核可了两项调整制裁的基准。这看上去是为解除制裁制定的路线图，但实际上既不现实、也不可行。中方和一些成员最初提议讨论制定基准，旨在为尽快解除制裁创造条件。但过去两年安理会的讨论让我们感受到，有关成员无意解除制裁，反而想通过设定永远无法达标的基准让制裁措施永久化。执笔国提出的决议草案并没有解决在这方面的关切。

戴兵指出，近年来，安理会制裁机制的争议性日益引发关注。制裁是联合国宪章赋予安理会的重要工具，原本目的是为政治解决有关问题创造条件，但在实践中却越来越成为外交努力的替代品，甚至成为一些国家政治施压的手段。个别成员还滥用执笔国地位，把国别立场强加于安理会。所有这些情况本不应该发生，更不应该继续。中方再次呼吁对现有安理会制裁机制进行全面评估，制定明确可行的退出标准。安理会要对有关制裁进行定期审查，一旦达到标准，就应及时调整或解除。应该利用此次对苏丹制裁的讨论，认真思考如何采取措施改进安理会制裁的设计和执行。

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