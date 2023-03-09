人民网讯 据叙利亚媒体报道，叙利亚、土耳其、俄罗斯和伊朗参加的叙利亚问题四方会谈将在莫斯科举行，会谈的准备工作正在积极进行。

叙利亚《祖国报》3月9日报道说，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在结束对土耳其的访问后今天抵达大马士革，将与叙利亚高级官员讨论加强双边关系以及就在莫斯科召开叙利亚问题四方会谈有关事宜进行协商。

报道还指出，土耳其外长恰武什奥卢8日在安卡拉举行的记者会上强调，“土耳其、叙利亚和俄罗斯三国国防部长和情报机构负责人在过去一段时间以三方形式举行了会议，我们一致同意伊朗可以在阿斯塔纳进程会谈框架内参加叙利亚危机有关会议，这是到目前为止解决叙利亚危机的唯一可行途径。”恰武什奥卢称，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬参加定于下周在莫斯科召开的叙利亚问题会议，这样莫斯科的会议就由三方变成了四方。

恰武什奥卢强调，“以四方形式举行外长会谈的筹备工作正在进行中。”

《祖国报》称，为缓和叙利亚与土耳其的紧张关系，伊朗在积极进行斡旋，下周在莫斯科举行的四方会谈，是多年来叙利亚与土耳其进行首次直接接触，四方会谈的举行以及叙利亚与土耳其关系的改善将对中东局势发展产生积极影响，同时有利于打击中东地区的恐怖主义势力。（安国章）

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