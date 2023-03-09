新华社联合国3月8日电 中国常驻联合国副代表耿爽8日在安理会阿富汗问题公开会上发言，呼吁有效保障阿富汗女性权益。

耿爽说，在国际劳动妇女节这个特殊的日子里审议阿富汗局势，难免会令人把目光投向阿富汗女性。她们是阿富汗社会中的弱势群体，是连年战乱和动荡不安的最大受害者，亟需国际社会关心帮助。

耿爽强调，保障阿富汗妇女女童权益离不开破除外部制约。单边制裁严重破坏阿富汗经济基础，使当地人道局势雪上加霜，成为当地妇女儿童生存发展的沉重枷锁，必须立即予以解除。阿富汗数十亿美元海外资产属于阿富汗人民，理应用于阿富汗人民。上个月，美国纽约南区联邦地区法院法官裁定，美方无权挪用阿富汗海外资产。这再次表明，冻结阿富汗资产的做法于理不合、于法无据。美国等有关国家应立即将阿央行资产归还给阿富汗人民，让阿富汗妇女儿童从中受益，不应再以各种理由变相拖延。

耿爽指出，保障阿富汗妇女女童权益离不开国际社会援助。近日有消息称，发达捐助国正在考虑削减对阿富汗的国际援助，这一动向令人担忧。当前形势下，对阿人道援助既不能少、更不能停。发达捐助国应保持人道援助力度，探索更加直接有效的援助方式，确保资源实实在在地用在阿富汗人民特别是妇女女童身上。

耿爽说，保障阿富汗妇女女童权益离不开安全稳定，离不开经济社会发展。国际社会应以零容忍态度打击一切形式的恐怖主义。阿富汗要进一步开发国内市场，恢复经济活力，拓展互联互通，深化区域合作，推广替代种植，不断增加民众收入，让人民安居乐业，彻底消除动荡不安的根源。只有这样，阿富汗难民和流离失所者才能早日回到故乡，阿富汗妇女女童才能真正享有安宁与尊严。

耿爽说，中方对于近期颁布的针对阿富汗女性的教育和工作禁令感到关切，担忧这些措施对阿富汗女性基本权益和阿富汗人道局势可能造成的影响。中方希望阿富汗临时政府采取切实行动，保障女性教育和就业。对于国际社会来说，相互尊重、有效接触是施加影响的前提和解决问题的办法。一味谴责和施压不但无用，而且可能会适得其反。作为阿富汗邻国，中国一贯致力于支持阿富汗实现和平稳定发展。中方将同国际社会一道，支持阿富汗人民早日走出困境，开创美好未来。

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