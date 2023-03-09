新华社里约热内卢3月8日电 专访：“中国将继续成为全球经济增长引擎”——访淡水河谷对外事务总监古斯塔沃·比斯卡西

新华社记者陈威华 赵焱 谢照

总部设在巴西的世界500强企业淡水河谷公司对外事务总监古斯塔沃·比斯卡西日前接受新华社记者书面采访时表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，将作为重要增长引擎在全球经济中发挥重要作用。淡水河谷的发展与中国经济息息相关，中国市场从2006年开始一直是淡水河谷最大市场，也是淡水河谷设备和服务的关键供应来源。

中国连续多年保持世界第一制造大国地位，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，220多种工业产品产量位居世界首位。比斯卡西告诉记者，中国的产业优势明显，在全球产业链和供应链中不可或缺。

近年来，淡水河谷在华业务保持稳定。比斯卡西表示，中国市场一直保持对优质原材料的需求，体现出中国良好的经济基本面。

比斯卡西告诉记者，近年来，中国营商环境持续改善，相关法律法规不断完善、海关通关时效不断提升，让包括淡水河谷在内的跨国企业获益良多。“在一些口岸，通关时间从过去两到三天大幅缩短到现在的几个小时，让我们能更高效地将优质铁矿石产品交付给中国客户。”

淡水河谷不仅向中国客户出售铁矿石，也从中国厂商购买采矿、基建、物流等领域的设备和服务，与“中国制造”的缘分日益加深。比斯卡西介绍，淡水河谷2021年在巴西启动了拉美地区最大太阳能项目，所有的光伏组件和备件均来自中国。此外，淡水河谷还从中国接收了一台100%以电池供电的电力机车和两台72吨级100%以电池供电的电动卡车。“我们很荣幸可以充分借力中国制造业数十年发展所积累的技术。”

2023年是淡水河谷对华出口50周年。比斯卡西表示，淡水河谷是中国改革开放的见证者，更是受益者。“淡水河谷将中国置于业务发展战略的中心，将继续为中国供应高品质铁矿石，进一步深化与中国伙伴在可持续开采和低碳解决方案等领域的合作关系。”

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