本报记者 毕梦瀛

2023年巴西国际铁路装备展览会上，外方人士在中国中车展台前咨询。

道格拉斯·穆尼奥斯摄

2023年巴西国际铁路装备展览会日前在巴西圣保罗闭幕。作为南美洲最大规模的铁路、轨道交通行业展会之一，展会吸引了来自全球30多个国家和地区的200多家企业参展。

在巴西，交通运输主要依靠公路和航空，铁路设施发展相对缓慢，亟须加快建设。巴西交通部部长菲略在展会上表示：“适应极端天气、高标准和可持续性发展是巴西基础设施建设发展的指导方针。我们欢迎各国企业为巴西基础设施建设提供创新技术。”

在展会现场，记者注意到，位于展厅中央位置的中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）展台吸引了不少观众驻足。多媒体显示屏、图片展板，生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系统。

在展会技术论坛环节，中国中车发布了新一代无人驾驶地铁、技术领先的100%低地板轻轨列车以及全球首列氢动力市域动车组等前沿产品，同时介绍了“城轨云平台”“车辆智能维护系统”等一体化的“智慧列车”全寿命周期管理系统。“中国中车致力于为客户提供智能、绿色的一体化轨道交通系统解决方案。”论坛上，中国中车长春轨道客车股份有限公司设计师姜柏洋介绍相关技术特点，并不时回答观众的提问。“车车通信技术指列车基于运行计划和实时位置实现自主资源管理，并进行主动间隔防护的信号系统，以信号车辆深度融合为特征，实现列车运行方式由自动化向自主化转变的一种全新系统制式。”

据介绍，进入巴西市场15年来，中国中车先后为里约热内卢、圣保罗等城市提供了668辆轨道列车。其中，为里约地铁1号线、4号线等提供的产品，保障了该市超过60%的运力。

跨国工程咨询集团赛思达巴西负责人马耶福对记者表示：“中国企业在拉美轨道交通领域有着出色表现，我们与中国中车在巴西、哥伦比亚、墨西哥等国开展了不少合作。我相信，未来我们将进一步深化合作，实现更多互利共赢。”

（本报圣保罗电）

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)