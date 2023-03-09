本报记者 张博岚

“这是我第一次现场报道中国全国两会，感到很荣幸。”泰国《经理人报》记者素帕猜日前在接受本报记者采访时表示，“大会的组织工作非常出色。中方邀请了许多来自不同国家的记者，向世界展现了开放自信的中国形象，也表明中国乐于向世界分享自己的发展经验。”

认真聆听了政府工作报告，素帕猜深有感触地说：“报告内容非常丰富，既反映了中国此前的成就，也有人民生活的变化，还有政府对发展的预期。我感受到，中国发生的积极变化不仅体现在数字和指标上，也反映在中国人民持续提升的幸福感中。”

作为采访中国全国两会近3000名中外记者中的一员，素帕猜为泰国读者带去不少专题报道，中国经济发展走势、中国与世界的互动等成为他的关注焦点，他在中国全国两会期间发表的文章《新冠疫情后，打开大门看中国》在《经理人报》网站持续数日首页置顶。

作为直通民心、开放透明的窗口，今年的中国全国两会“代表通道”“委员通道”“部长通道”以现场采访方式进行，吸引会场内外广泛关注。“部长通道”上的热烈气氛让素帕猜颇为兴奋。“无论是在屏幕上看中国全国两会，还是现场聆听代表委员的发言，无不感受到中国开放自信的形象。”素帕猜说，部长们的回答释放了很多新信息，让世界看到未来中国在科技创新和保护环境等方面的决心和行动。

《经理人报》是泰国主流媒体之一，拥有电视频道、报纸、网站等媒体平台。去年，《经理人报》派出记者到中国现场报道中共二十大，在泰国获得高度关注。

素帕猜回忆，自己第一次来中国是在2006年，此后多次到访中国各地。“与10多年前相比，如今北京的交通更为便利，空气质量有很大改善，城市更加宜居。中国实现高质量发展，人民生活会越来越好。”

素帕猜从事中国政治、经济、文化报道已经超过十年，发表有关文章超千篇。他用一口流利的中文对记者说：“连续多年报道中国，让我能更多并更真实地了解中国的发展变化。我非常期待通过对这次中国全国两会的报道，把中国的发展成就介绍给世界。”

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)