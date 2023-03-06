新华社首尔3月6日电（记者陆睿 孙一然）韩国政府6日宣布针对日本二战时期强征劳工受害者赔偿问题的解决方案，决定由韩国行政安全部下属财团筹措资金，替被告日本企业代付赔偿金。该方案一经发布即遭到韩国最大在野党和多个市民团体的批评和反对。

韩国外交部长官朴振当天在首尔外交部大楼举行记者会，发表针对日本二战时期强征劳工受害者赔偿问题的解决方案。朴振表示，韩国行政安全部下属的“日帝强制动员受害者支援财团”计划出面代为支付2018年韩国大法院就三起受害劳工索赔案判处日本企业支付的赔偿金和逾期利息。财团的资金将通过民间自发捐献等方式筹集，今后将进一步扩充与财团事业相关的可用财源。

朴振表示，希望韩日两国基于和解与睦邻友好精神，共同努力发展面向未来的韩日关系。

韩国最大在野党共同民主党党首李在明6日表示，这一方案是对强征劳工受害者的“二次加害”，是“与大法院判决背道而驰的暴行”，更是“韩国外交史上的耻辱和污点”。

这一方案还引发部分受害劳工及家属和市民团体的强烈反对。韩国多个市民团体当天在首尔外交部大楼前举行紧急记者会，称该赔偿方案“屈辱”“卖国”，是“给战犯企业免罪符”，表示不接受第三方代付赔偿金，敦促政府撤回该方案。

日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间强征了大批劳工到日本做苦力。长期以来，韩国受害劳工及遗属多次发起诉讼向日方索赔，但日本政府和相关企业一直以两国1965年签订《韩日请求权协定》“已解决”索赔问题为由拒绝赔偿。韩国大法院2018年就三起索赔诉讼做出终审判决，认定《韩日请求权协定》不妨碍强征劳工受害者起诉企业，判令涉事日企赔偿原告。

(责编：贾文婷、常红)