新华社北京3月6日电 美国国会众议院情报委员会的民主、共和两党高层代表5日告诉媒体，政府官员汇报的“密件风波”相关信息不充足，两党代表均“不满意”。

在2月28日一场持续约1小时的闭门简报会上，美国国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯等官员向国会两党8名议员汇报有关总统约瑟夫·拜登、前总统唐纳德·特朗普、前副总统迈克·彭斯的私人场所内接连发现涉密文件的情况。

这8名议员由民主、共和两党在参众两院及其下设情报委员会高层代表组成，有权听取行政部门的顶级机密情报汇报。

这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社发（沈霆摄）

汇报会后，众议院情报委员会主席、共和党人迈克·特纳与委员会内的民主党高层代表吉姆·海姆斯共同接受美国全国广播公司新闻台采访，表示对汇报内容不满意。

海姆斯说，汇报内容“浅尝辄止”，并未提供任何关键信息，议员们无法从中判定拜登、特朗普和彭斯所涉“密件风波”是否有实质区别。“我们首要职责是确保情报消息源和获取手段受到保护，（这方面）没能获得充足信息，我们两人都不满意。”

回答议员们是否知悉密件内容时，特纳批评联邦调查局以妨碍司法调查结果为由，“不怎么乐于提供信息”。

特纳说，已知的事实是“一届又一届的政府似乎在使用保密文件方面懒散混乱”，两党需要合力解决这一问题。

美国《总统档案法》规定，总统和副总统任内所有关联政治活动和公务行为的文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理，但拜登、特朗普和彭斯的私人住宅或办公室内均发现私留密件，拜登所涉密件为其出任副总统期间遗留。美国司法部长梅里克·加兰已指派不同特别检察官调查拜登和特朗普私留密件事件。（海洋）

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