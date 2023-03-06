新华社北京3月6日电 韩国总统尹锡悦领导的政府6日正式宣布，拟由韩方设立一个公共赔偿基金，从韩国私人领域筹措资金，向1910年至1945年间被日本殖民者强征为劳工的韩国受害者支付赔偿。此举受到日本、美国欢迎，却被韩国在野党痛批“背叛历史”。

韩国政府今年1月提出这一所谓“第三方代赔方案”，遭到国内强征劳工受害者及相关权益团体抗议，因为该方案不要求日方支付赔偿，哪怕是已经被韩国法院判令承担赔偿责任的涉事日企。韩国国内民众对政府此番操作普遍不满。

韩企“代赔”受害者

韩国外交部长官朴振6日正式公布赔偿方案，称方案旨在解决韩日两国之间历史遗留问题，以便“克服不幸的历史”，“发展面向未来的韩日关系”。

2015年8月8日，在日本长崎“军舰岛”，游船准备靠岸。2015年，日本将包括“军舰岛”在内的23处工业遗址打包为“明治工业革命遗址”申报世界文化遗产。韩国方面对此指出，这些遗址中包含7处日本强征朝鲜半岛劳工的设施，近6万朝鲜半岛劳工二战期间被迫在这些厂矿内从事非人劳作，不少人甚至被虐致死，韩方反对日本此项申遗计划。（新华社记者马平摄）

按照这一方案，韩国政府拟由行政安全部下属、2014年成立的“强制动员受害者基金会”，从韩国私人领域筹措“自愿”捐款，向已经打赢对日索赔官司的15名受害者以及后续其他胜诉受害者支付赔偿。

韩国大法院（最高法院）2018年终审判定日本三菱重工业公司、新日本制铁公司须为强征原告从事重体力劳动的行为支付赔偿。两家日企均拒绝服从判决，面临在韩国资产被清算以强制执行赔偿的风险。

日方指责韩方判决“违反国际法”，还对韩方实施一系列经济报复措施，包括限制关键原材料对韩出口，两国关系趋紧。

据韩联社报道，尹锡悦政府打算向那些受益于韩日1965年所签关系正常化协议的韩国企业筹措“捐款”作为“代赔”资金，比如浦项制铁公司。

根据1965年韩日关系正常化协议，日方向韩方提供3亿美元赠款。日方一直声称，有关强征韩国劳工以及慰安妇等历史遗留问题，已经通过1965年协议解决。

2022年5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

盼日方“自愿”捐款

尹锡悦就任韩国总统几个月来，韩日双方就强征劳工赔偿等争端进行多轮商谈。

朴振在6日发表的声明中说，希望两国继承1998年时任韩国总统金大中与日本首相小渊惠三发表的联合声明精神。在那份声明中，双方承诺改善关系、恢复交流。小渊也对日本在历史上给韩国民众带来的“可怕损害和痛苦”表达了忏悔之情。

先前在韩国就政府“第三方代赔方案”举行公开听证会时，强征劳工受害者以及相关权益团体强烈抗议，理由是该方案没有要求日方道歉，也没让涉事日企直接出资赔偿。

针对批评，朴振表示，希望日本政府作出“全面”道歉，希望日本企业“自愿”捐款给韩方设立的赔偿基金。

2021年7月8日，行人佩戴口罩走在韩国首尔光化门广场上。（新华社记者王婧嫱摄）

“投降外交”遭痛批

主要在野党共同民主党批评尹锡悦政府这一方案是“投降外交”，“这是耻辱的一天”。该党发言人安豪荣说：“犯下战争罪的日本企业毫不费力就得到宽容，日本政府只要重复过去的声明，就得以摆脱一大麻烦。”

共同民主党党首李在明在当天党内会议上说：“尹锡悦政府看来最终选择了背叛历史正义的道路。”李在明把这一“代赔”方案称之为韩国“外交历史上最大的耻辱和污点”。

日本则对这一方案表示欢迎。外务大臣林芳正说：“日本政府认为韩国政府今日宣布的方案是促进日韩关系恢复健康的举措，双方关系在2018年韩方裁决以后陷入非常严峻的局面。”

路透社分析，尹锡悦政府出台的“代赔”方案与美国政府推动有关。日本首相岸田文雄身边一名消息人士向媒体记者透露，美国政府一直在施压韩日两国，催促双方尽快“和解”。

美国国务卿安东尼·布林肯发声赞赏韩方举措，称韩国和日本是“美国重要盟友”，并再次强调美日韩三边关系对美方“印太战略”的重要性。（沈敏）

(责编：贾文婷、常红)