新华社北京3月6日电 题：国际社会从中国两会读出信心、暖意和动力

新华社记者

“中国设定今年5%左右的经济增长目标”“强调保持经济稳定和扩大消费，设定新增1200万人左右的城镇就业目标”“科技政策要聚焦自立自强”“中国经济正在稳定复苏，展现进一步发展巨大潜力和势头”……

3月5日，十四届全国人大一次会议在北京隆重开幕。路透社、法新社、美联社等国际媒体向全球受众迅速播报来自中国的重要信息。

“中国经济成功，得益于巨大体量和巨大活力”“中国科技成果的广泛应用也为以东南亚地区为代表的周边区域提供发展动能”“中国推动高质量发展对世界经济产生深远影响”“中国对全球化的推动有利于实现世界更具包容性的发展”……

第一时间，海外专家学者、各界人士聚焦全国人大这次会议，作出积极评价并进行深入解读，对中国发展前景及其全球积极影响充满期待。

从国内生产总值增长目标，到更大力度吸引和利用外资宣示，从加快建设现代化产业体系，到推动发展方式绿色转型，在中国全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国际社会从两会读出新征程上中国高质量发展的举措与步伐，读出中国发展传递给全球的信心、暖意和动力。

砥砺奋进 中国发展取得巨大成就

逆境方显韧性。过去五年，中国经受了世界变局加快演变、新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验。过去一年，中国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，但是依然取得了极为不易的成就，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定。

“中国经济迎难而上显示巨大活力。”埃及经济学家瓦利德·贾巴拉说：“中国经济的增长或放缓对全球经济发展有着举足轻重的影响。因此，中国的稳定与可持续发展无疑为全球经济稳定和增长起到明显提振作用。”

长期关注和研究中国经济发展的俄罗斯圣彼得堡国立大学经济专家伊琳娜·科库什金娜指出，去年，中国因时因势迅速采取调整措施，经济继续实现稳定增长。中国对经济进行合理调控，实施多项提振经济举措，产生长期积极影响。

在极不寻常、极不平凡的过去五年中，中国经济社会发展取得举世瞩目的重大成就。中国如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程。

中国经济社会发展取得的历史性成就吸引世界目光。“经过努力，中国让近1亿人摆脱贫困。这对发展中国家是很好的经验，对非洲更是如此，这清楚地表明，贫穷不是命运。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说。

中国的成功故事让远在非洲的农民也能看得见、摸得着、同受益。

在中非共和国首都班吉附近的大马拉地区，40多岁的农民法蒂玛蹲在土埂上，用手拨弄着饱满的灰白色菌盖，脸上洋溢着丰收的喜悦。2021年，中国援中非菌草技术项目专家来到这里，改变了法蒂玛和村民们的命运。菌草技术，这一成功帮助不少中国百姓脱贫的重要产业，已走进多个国家，书写共同发展、改善民生福祉的生动故事。

“中国不仅成功解决自身贫困问题，还为世界其他地区减贫作出巨大贡献。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说。他特别指出，中国为很多非洲国家解决贫困问题提供了帮助。

中国科技创新取得的丰硕成果也令世界瞩目。一些关键核心技术攻关取得新突破，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。

“这次去中国，我看到道路智能安全交通运行系统，酒店里用机器人送物品……很多先进技术已在中国实现商用和一定程度的普及，真让我大开眼界。”韩国韩中全球协会会长禹守根说。

两会召开前夕，禹守根前往中国7个省市访问，参观了研发高新技术的企业，寻求合作。“我发现，一些领先全球的尖端科技在中国已融入普通人的日常生活，真正做到了让科技创新服务于社会。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者顾清扬认为，中国科技成果的广泛应用不仅带来国内的产业升级，也为以东南亚地区为代表的周边区域提供了发展动能。

“借助‘一带一路’、中国-东盟自贸区和区域全面经济伙伴关系协定等合作框架，中国推动高铁、云计算和移动支付等领域的应用成果在东盟国家落地。”他举例说，中国与印度尼西亚合作建设的雅万高铁将极大促进当地交通运输和经济发展，中国互联网企业为东南亚国家提供云计算服务，并通过移动钱包概念帮助多国实现支付手段互联互通。

“过去一个多月，我到过上海、张家界、武汉和香港等地。无论是在机场、火车站等基础设施建设方面，还是在街头看到的经济活动，中国各地政府一直有条不紊作出努力，推动发展。”这是比利时赛百思中欧商务咨询公司总裁弗雷德里克·巴尔丹的观察。“随着经济逐步复苏，良好的公共空间和先进的基础设施将成为这些城市经济发展的巨大优势，意味着新的增长潜力。”

稳中求进 光明前景传递信心动力

大街小巷车马骈阗，购物中心熙来攘往，餐厅、咖啡厅顾客盈门，这是巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略近期到访中国时看到的场景。“我感受到中国民众的热情与活力，中国又回到了快速增长的轨道上。”他感慨道。

持续向好的经济数据客观印证了卡瓦略的亲眼所见。今年2月中国制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，连续两个月位于扩张区间。国际机构近来也纷纷上调了中国经济增长预期。

中国提出今年国内生产总值增长5%左右的预期目标。“这令人振奋，特别是如果我们将其与发达国家的国内生产总值增长预期进行比较的话。”卡瓦略这样评价。

这位长期研究中国的巴西学者对中国经济的光明前景充满信心。在他看来，“中国经济的成功，最重要的是中国共产党的领导及其基于全体人民利益作出的决策”，也要归功于中国基础设施和物流体系的高效，高素质劳动力在国家治理中的重要作用，以及高新技术在社会经济发展中的广泛应用。

卡瓦略对中国经济增长投出的“信任票”，也是国际媒体和专家的共识。《华尔街日报》报道说，中国经济以反弹之势拉开兔年序幕，如此开局表现提高了今年全球经济实现更强劲增长的可能性。美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克表示，今年发达国家面临经济衰退风险，中国依然是全球经济增长主要引擎。

海外人士认为，中国提出的“全面深化改革开放”举措是实现经济发展目标的重要路径。“更大力度吸引和利用外资”写入今年工作重点，让人信心更足。

从年初以来，中国发力扩大高水平对外开放已有诸多举措。1月1日起，对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；新版鼓励外商投资产业目录正式实施，范围继续扩容；沈阳、南京等6地获批开展服务业扩大开放综合试点，服务业对外开放按下快进键……

智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥说，中国之行令他收获满满。“我们1月10日到达中国，从北到南访问了大连、上海、广州和深圳等多个城市。”马兰比奥说，“我们高度关注中国今年的经济增长目标，因为中国市场对我们来说极为重要。”

“我们坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作”“更大力度吸引和利用外资”，今年两会上，中国携手各国共同发展的决心非常明确。

韩国韩中全球协会会长禹守根说，中国扩大开放能为包括韩国在内的国际社会注入新的经济增长活力。“中国所倡导的开放型经济是推动全球经济重回正轨、惠及各国民众的良方，中国作为负责任的大国，不断努力通过拓展合作实现共赢。”

“据我了解，成百上千家美国企业热切盼望拓展在华业务。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说，这些企业涉及消费品、粮食和农业、能源、旅游、金融服务以及制造业，特别是化工企业有强大的动力继续开拓中国市场。“这些行业增长潜力巨大，企业对中国市场充满信心。”

“中国市场日趋成熟并保持活力。”比利时赛百思中欧商务咨询公司总裁弗雷德里克·巴尔丹说。“自中国优化调整疫情防控措施以来，我们这个专门从事欧中商务咨询的公司异常忙碌。公司业务激增表明欧中之间的贸易正在恢复，投资也在回归。”

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法关注到中国着力推动高质量发展的决心。他表示：“这将对中国和世界经济发展产生深远影响，无论是从短期还是长期来看，这将促进环保和技术创新，从而提升中国的竞争力、增长动力，进而推动世界的可持续发展。”

互利共赢 携手构建人类命运共同体

中国坚定奉行互利共赢的开放战略，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。国际社会从十四届全国人大一次会议开幕会上再次听到中国这一坚定承诺。

在世界眼中，中国言出必行。中国与全球伙伴的密切合作已结出累累硕果，惠及很多当地民众。

埃及红海之滨，“沙漠之花”绽放——埃及苏伊士省苏赫奈泉港的中埃·泰达苏伊士经贸合作区，如今已成为埃及综合环境最优、投资密度最大、单位产出最高的产业园区之一，成为埃及经济发展的新引擎。中资企业入驻，带动当地技术发展和产业升级，园区企业中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司玻璃纤维年产量超20万吨，埃及因此成为全球重要的玻璃纤维生产和贸易国。

该公司玻璃纤维拉丝车间副主任、29岁的埃及员工伊亚德骄傲地说：“我五年前开始在中企工作，从那以后，我的职业发展环境和生活条件都有了很大改善。我开始关注中国的发展，因为这和我的工作和生活息息相关。”

埃及经济学家瓦利德·贾巴拉对中国理念、中国作用深有感触。“中国的发展基于这样的信念：如果世界稳步发展、社会福利提高，争端和冲突就会减少，从而有利于维护政治安全和社会稳定，这反过来又会推动全球增长，增进民生福祉。”

中国式现代化这一越来越为海外人士所熟悉的新理念，也是他们关注的重点之一。

“中国式现代化是普遍的、综合的、支持全球化的。在逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升的背景下，中国对全球化的推动有利于实现世界更具包容性的发展。”伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德说。

“尤为重要的是，中国式现代化满足了国际社会和平与发展的需求。其他国家能从与中国的合作中获得实实在在收益。”马哈茂德说。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔对全球发展倡议、全球安全倡议表示高度认同。他说：“中国已成为国际舞台上的重要力量，其和平与发展的理念得到国际社会的支持，中国致力于同世界各国携手推动构建人类命运共同体。发展中国家是分享中国发展机遇的受益者。”

新加坡时政评论员翁德生表示，在当前形势下，中国一系列重要倡议可谓一场“及时雨”。

在翁德生看来，符合时代要求的新安全观、发展观是实现共同繁荣的必要因素。“西方国家长期主导世界现代化进程，但大多数发展中国家和欠发达国家如今依然面对多重困境和困扰，西方所谓的‘现代生活’并未惠及世界上大多数地方。而中国提出构建人类命运共同体的重要目的之一，就是要解决国际发展不平衡的难题。”

“在当今世界地缘政治环境持续紧张的背景下，中国坚定推进世界和平与发展事业的态度和举措非常宝贵。”翁德生说。

伊朗伊斯兰共和国通讯社资深编辑、中国问题专家穆罕默德·礼萨·马纳菲说，中国坚持和平、平等、友好的外交政策，体现出“让我们共同发展”的价值取向。这样的主张和政策将让我们这个美丽的星球更加和平、安宁和繁荣。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：谢琳、倪红梅、刘品然、王晓梅、齐紫剑）

(责编：贾文婷、常红)