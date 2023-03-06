新华社安卡拉3月6日电 一个月前的今天，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生震级超过7级的强烈地震，随后附近地区又发生多次余震，土叙两国遭受重大人员伤亡和财产损失。

土耳其东南部省份生活着大批躲避战乱的叙利亚难民，在这场巨大的自然灾难后，他们的处境愈加艰难。

居住在安卡拉的人道主义工作者布尔恰克·塞尔·蒂费克奇表示，地震灾区民众普遍生活困难，其中难民最为艰难。她估计安卡拉容纳了约50万震后幸存者，其中约10万至15万是叙利亚人。

艾哈迈德曾是土耳其南部哈塔伊省的一名工厂工人，强震不仅毁了他所在工厂，还令他失去了一名亲人，失业后他前往首都安卡拉避难。

“我们不得不撤离到安卡拉，因为返回叙利亚对我们来说并不是一个好的选择，那里的情况更糟。”艾哈迈德说。

这是2月21日在土耳其哈塔伊省拍摄的在地震中受损的房屋。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

2011年叙利亚内战爆发后，美国及其西方盟友大力支持叙反对派武装，导致当地战乱冲突持续至今。同时，美军非法驻扎叙东北部、东南部地区，通过其支持的武装势力系统地掠夺叙利亚石油、天然气、粮食等资源，使叙利亚损失上千亿美元。而美国等西方国家实施的经济制裁更使叙经济凋敝，人民生活困苦不堪。

2月21日，在土耳其哈塔伊省，人们坐在震后废墟旁。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

地震发生后，土耳其政府放松了对难民在土境内的流动限制，方便他们更容易在灾区以外暂时居住。

然而，艾哈迈德如果继续留在土耳其“寄人篱下”，就不得不面对部分土耳其民众与日俱增的反难民情绪。

土耳其近两年国内通胀高企，民众生活压力上涨。一些土耳其人指责难民涌入后令政府在社会服务方面的支出增加，抢占社会就业岗位，还导致犯罪率上升。

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔近日表示，大约3万名叙利亚人在震后返回家园，因为他们发现在土耳其地震灾区的生活似乎更加艰难。（记者：李振北；报道员：布拉克·阿肯哲、乌穆特·厄兹吕；剪辑：王沛；编辑：王申、马晓燕）

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