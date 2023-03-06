人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球连线 | 留不下的城市，回不去的家园……叙利亚难民在土耳其进退两难

2023年03月06日18:52 | 来源：新华社
小字号

　　新华社安卡拉3月6日电 一个月前的今天，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生震级超过7级的强烈地震，随后附近地区又发生多次余震，土叙两国遭受重大人员伤亡和财产损失。

　　土耳其东南部省份生活着大批躲避战乱的叙利亚难民，在这场巨大的自然灾难后，他们的处境愈加艰难。

　　居住在安卡拉的人道主义工作者布尔恰克·塞尔·蒂费克奇表示，地震灾区民众普遍生活困难，其中难民最为艰难。她估计安卡拉容纳了约50万震后幸存者，其中约10万至15万是叙利亚人。

　　艾哈迈德曾是土耳其南部哈塔伊省的一名工厂工人，强震不仅毁了他所在工厂，还令他失去了一名亲人，失业后他前往首都安卡拉避难。

　　“我们不得不撤离到安卡拉，因为返回叙利亚对我们来说并不是一个好的选择，那里的情况更糟。”艾哈迈德说。

　　这是2月21日在土耳其哈塔伊省拍摄的在地震中受损的房屋。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

　　2011年叙利亚内战爆发后，美国及其西方盟友大力支持叙反对派武装，导致当地战乱冲突持续至今。同时，美军非法驻扎叙东北部、东南部地区，通过其支持的武装势力系统地掠夺叙利亚石油、天然气、粮食等资源，使叙利亚损失上千亿美元。而美国等西方国家实施的经济制裁更使叙经济凋敝，人民生活困苦不堪。

　　2月21日，在土耳其哈塔伊省，人们坐在震后废墟旁。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

　　地震发生后，土耳其政府放松了对难民在土境内的流动限制，方便他们更容易在灾区以外暂时居住。

　　然而，艾哈迈德如果继续留在土耳其“寄人篱下”，就不得不面对部分土耳其民众与日俱增的反难民情绪。

　　土耳其近两年国内通胀高企，民众生活压力上涨。一些土耳其人指责难民涌入后令政府在社会服务方面的支出增加，抢占社会就业岗位，还导致犯罪率上升。

　　土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔近日表示，大约3万名叙利亚人在震后返回家园，因为他们发现在土耳其地震灾区的生活似乎更加艰难。（记者：李振北；报道员：布拉克·阿肯哲、乌穆特·厄兹吕；剪辑：王沛；编辑：王申、马晓燕）

 

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部