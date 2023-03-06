【环球时报综合报道】尽管美国和西方对于“北溪”天然气管道爆炸的调查一直躲躲闪闪，西方多数媒体也对相关爆料保持沉默，不过包括西方不少持客观立场的人士在内，世界越来越多声音对西方国家政府隐瞒“北溪”管道爆炸真相的企图表示质疑，要求尽快对该事件进行公正和全面的调查，认为这种破坏跨国能源基础设施的罪行应该受到世界的严厉审判。

4日，法国驻联合国军事代表团前负责人特伦坎将军在法国LCI电视频道的节目中表示，“北溪”管道爆炸涉及的3个西方国家相关调查至今没有得出结论，这说明西方显然试图隐瞒事实。他称：“令人惊讶的是，德国、瑞典和丹麦已经对爆炸进行了调查，但我们至今还没有看到任何调查结果。这意味着他们不想公布某些结论，将其公之于众对他们来说是不利的。”

据奥地利《快报》4日报道，欧洲议会议员华莱士当天也称，欧洲至今对“北溪”被破坏的消息视而不见，表明其“完全屈服于华盛顿”。他称：“对‘北溪’管道的破坏是对欧洲重要基础设施的蓄意恐怖袭击。对事件的调查应该是欧洲议程中最重要的内容，但至今仍然没有结果，欧盟显然不想说是谁干的。”华莱士感慨，美国著名记者赫什报道称美国应对这一破坏负责，但“我们现在对他们的帝国如此依赖，甚至不敢问华盛顿，这是否真的是白宫策划的？”

此前，匈牙利外长西雅尔多也称，“北溪”天然气管道遇袭是恐怖袭击，他呼吁联合国建立机制对此进行全面调查。

朝中社4日称，美国用阴险手段破坏跨国能源基础设施“北溪”天然气管道，给欧洲地区的能源安全和生态环境带来巨大负面影响，它的罪行理应受到世界的严厉审判。美国为了寻求其霸权地位和贪欲，别说对手，连手下“盟国”的利益都置之不顾、不择手段。国际社会应对美国这一惯用的强权专横和阴谋活动提高警惕。

今日俄罗斯电视台4日报道，俄外长拉夫罗夫在G20外长会期间表示：“我们对‘北溪’天然气管道遭到破坏却不受惩罚感到震惊。我们坚持诚实、迅速调查对‘北溪’的恐袭事件，让俄罗斯和其他相关方参与。”

在爆炸发生后，“北溪”天然气管道的修复工作一直没有展开。路透社称，俄方可能对破损的管道进行封存。报道引述两名消息人士的话称，封存破损管道，并非是因为修复工作上存在技术困难，而是因为政治原因。他们说，俄罗斯认为，在可预见的未来，俄罗斯与欧洲关系改善到重启天然气管道程度的可能性很小。对此，俄《生意人报》4日引述学者米特拉霍维奇的话称，在管道爆炸后，俄方曾提议修复受损的天然气管道，或者通过未受损的一条管道继续为欧盟继续提供能源，但德国拒绝了。他说，在俄欧极端对立的政治环境下，管道已完全看不到修复和重启的希望。

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