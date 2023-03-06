新华社休斯敦3月5日电 综述：“剑桥能源周”聚焦能源、气候和安全

新华社记者徐剑梅

国际能源界高端会议“剑桥能源周”将于6日至10日在美国“能源之都”休斯敦召开，重点讨论如何应对能源安全和能源转型的双重挑战。

今年会议主题为“航行在波涛汹涌的世界：能源、气候和安全”。主办方标普全球公司表示，最近一年来，在新冠疫情、乌克兰危机和地缘政治紧张局势的连续冲击下，能源市场剧烈动荡，能源安全重新成为各国政策优先取向。在可预见的未来，全球能源需求将继续增长，许多国家在保障能源安全与推动能源转型之间感到两难。

今年会议议题广泛，涵盖疫后全球经济复苏、美国能源政策、战略矿产供应链、电气化、全球贸易、能源融资、极端气候等。在传统能源领域，天然气话题明显升温；在新能源领域，仅以氢能为主题的会议就有80多场，热度之高引人注目。

今年“剑桥能源周”显著扩大了“创新集市”类别的会议规模，更加关注变革性技术和创新，热点议题包括数字化、人工智能、网络安全、机器人技术、区块链、增材制造、能源效率和连通性、最新脱碳技术及案例研究等，主讲者来自传统能源公司、220多家初创企业及众多科技和投资公司及学术机构。

高校历来是科技创新重镇。“剑桥能源周”设立的“高校新鲜事”今年请来斯坦福、麻省理工学院、赖斯大学等多所高校科研人员介绍其尖端研究项目。能源与技术如何融合并催生创新，被视为应对能源安全和转型双重挑战的最前沿。

“剑桥能源周”是标普全球公司组织的年度全球性会议，是能源行业最高规格的国际会议之一。据主办方介绍，今年预计将有来自逾80个国家和地区的7000多名参会者。

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