新华社北京3月6日电 韩国统计厅5日发布的数据显示，韩国今年1月芯片库存率为265.7%，达到1997年3月以来最高水平。

据韩联社报道，韩国统计厅发布的芯片库存率为剔除季节性因素后库存指数除以出货指数所得的百分比。今年1月，韩国芯片出货指数为71.7，环比下滑25.8%；库存指数为190.5，环比增加28%。

韩联社说，鉴于芯片是韩国主要出口产品，如此表现令韩国出口和经济前景堪忧。

2022年3月3日，参观者在西班牙巴塞罗那2022世界移动通信大会的三星公司展区体验Galaxy Z Flip3手机。（新华社记者郑焕松摄）

产业通商资源部先前发布的数据显示，韩国2月芯片出口额为59.6亿美元，同比大减42.5%。1月芯片出口额同比降幅也高达44.5%。

截至2月，韩国出口额连续5个月同比减少。当月总出口额同比减少7.5%，但不含芯片的出口额增加了0.8%。

韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐近日呼吁国会尽快通过一项面向芯片制造商提供更多税收优惠的法案。（陈立希）

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