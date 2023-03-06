新华社北京3月6日电 英国和澳大利亚研究人员首次在海鸟身上发现一种完全由塑料引发的新病。研究人员认为，鉴于自然界普遍存在塑料污染，他们的发现可能只是冰山一角，其他鸟类也有可能受此影响。

过去10年，来自英国自然历史博物馆和澳大利亚相关机构的研究人员在澳大利亚豪勋爵岛研究海鸟。研究对象包括淡足鹱，这种鸟由于常误食塑料，被认为是世界上受塑料污染影响最严重的鸟类。

这张澳大利亚联邦科学与工业研究组织2020年10月7日提供的照片显示了海上漂浮的垃圾。新华社发（澳大利亚联邦科学与工业研究组织供图）

研究人员发现，淡足鹱摄入塑料碎片后，消化道会发炎。随着时间的推移，持续炎症会导致组织产生疤痕。摄入塑料越多，腺胃内的疤痕就越多。久而久之，腺胃内部的管状腺纤维化，功能逐渐衰退，导致其更易受到感染和寄生虫侵扰，进而使食物消化和吸收部分维生素的能力受影响，累及淡足鹱的生长甚至生存。

英国《卫报》3日援引研究人员的话报道，这是研究人员首次在野生动物身上发现塑料诱发的纤维化疾病。他们把这种纤维化疾病称为塑料病，以明确它是由环境中的塑料引发。

2021年6月8日，一名工作人员在印度尼西亚雅加达岸边清理垃圾。新华社发（维里摄）

英国自然历史博物馆网站介绍，这种塑料病对幼鸟而言危害尤其大，因为它们的胃容量小，在极端情况下，雏鸟会因胃部充满难以消化的塑料而饿死。先前有研究显示，多达90%的淡足鹱幼鸟体内有亲鸟喂食的塑料。

博物馆鸟类部门负责人亚历克斯·邦德说：“这些鸟外表看起来健康，但它们内部并不好。这项研究首次以这种方式研究鸟类胃部组织，结果表明，摄入塑料会对鸟类消化系统造成严重损害。”

研究论文由荷兰《危害材料杂志》刊载。（王鑫方）

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