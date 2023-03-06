参考消息网3月5日报道 英国《卫报》网站2月26日刊登题为《过时且不合时宜：拜登的全球民主圣战注定失败》的文章，作者是西蒙·蒂斯德尔。全文摘编如下：

这是美国总统乔·拜登大出风头的一周。他在基辅和华沙充满活力的表现让人回想起他竞选的样子。俄罗斯媒体讥讽说，这位美国总统正在为他2024年的连任竞选热身。然而，上周他的兴奋勃发却另有原因。

拜登把自己塑造成当代“狮心王”（中世纪英格兰国王理查一世因骁勇善战被称为“狮心王”——本报注），在领导一场他称之为“时代考验”的针对“坏人”的新十字军东征。他情绪高涨。他认为，自己和民主事业将轻松赢得胜利。可惜，他错了。

所谓“坏人”，拜登指的是俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京。但拜登在言辞上也把矛头指向世界各地的任何挑战西方民主模式者。

拜登把世界划分成“支持我们或反对我们”的阵营，令人不安地联想起普京和2001年前后的时任美国总统乔治·W·布什。到处捍卫和促进自由与民主是美国的天命这一信息通常很受美国选民欢迎。

至少有过这样一次，是在美国与苏联的冷战期间。拜登的世界观就是在这个时期形成的。不会再有了。尽管普京的帝国领土收复主义咄咄逼人，但那个时代已经一去不复返。今天四分五裂的世界是多极化的，从地缘政治角度看十分复杂。 像拜登这一代政治家会不假思索地倡导美国发挥全球领导作用。但在阿富汗和伊拉克之后，许多美国人问：为什么美国还要继续承担充当全球领袖的负担与责任。下一任总统（无论是民主党人还是共和党人）可能采取一种内敛、不那么扩张的观点。 如果真是这样，那么拜登在华沙作出的大胆承诺可能也只在他本人执政期间有效。 美国《纽约时报》指出：“乌克兰战争关乎权力和领土主权原则，关乎（美国主导的）西方设计的全球秩序……能否经受住来自莫斯科和北京的新挑战。但这越来越成为两个日益年迈的冷战斗士（一个是70岁的普京，另一个是刚满80岁的拜登）之间的较量。” 即使假设拜登身体健康还能斗，但许多选民仍然认为他应该认输。这倒不是因为他们不喜欢拜登（尽管不少人的确不喜欢他），而是因为他们认为他就是太老了。如果连任，到第二个任期结束时拜登就满86岁了。 朋友们指出，拜登2020年竞选主要闭门而坐进行奋战。由于新冠疫情限制，他困在特拉华州的地下室里。明年的重量级竞选对体力的消耗将大大增加。 在最近的一项民调中，78%的民主党人和倾向于民主党的无党派人士认可拜登的表现，但58%的受访者希望明年看到新面孔。 分析人士埃兹拉·克莱因说，拜登在2022年11月的中期选举中限制了共和党的得势，还击败了亲特朗普的MAGA（“让美国再次伟大”）运动极端分子，这让所有人感到意外。也许他可以在2024年再次做到这一点。他还成功地走出了前总统贝拉克·奥巴马的阴影，之前他给奥巴马当了长达八年的副手。然而，尽管在国内拜登可能已经摆脱了过去，但在国外却没有。 拜登对伊朗的核外交已经失败。以色列-巴勒斯坦是一个常发生坏事的政策真空。他决定美国从阿富汗撤军是一场可耻的灾难。至于所有斗争中他认为影响最大的斗争——为了全球自由、法律和价值观的斗争，拜登正在全面失利。但他在华沙宣称：“世界上的民主国家越来越强大。” 真的是这样吗？西方成功地发动一场现代普遍的民主圣战即第二次冷战的整个想法是对历史充耳不闻，对变化视而不见，是偷偷摸摸的新帝国主义。更确切地说，这是一个注定要失败的提议。 拜登那花哨却过时的“我们和他们”的论调是地缘政治的死胡同。世界已经前进了。

(责编：刘叶婷、崔越)