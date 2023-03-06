海外网3月5日电3月5日上午，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是国内生产总值增长5%左右。多家海外主流媒体表示这是一个合理的数字，彰显了中国重振经济的信心。

美国《华尔街日报》当天撰文重点关注了中国5%左右的经济增长目标。文章表示，有迹象显示，中国自持续优化调整防疫政策以来，今年前两个月的经济已出现稳健复苏，制造业、服务业和建筑业活动的衡量指标均出现强劲反弹。另外，中国今年的城镇新增就业目标为1200万人左右，高于去年1100万人的目标。

日本共同社5日上午撰文表示，在政府工作报告提出这一增长目标之际，中国经济正加速从新冠疫情造成的影响中复苏。对于5%这一数字，日本庆应大学政策管理学部教授白井小百合在《日本经济新闻》上发表评论认为，考虑到中国企业的经济状况从1月份开始迅速好转，制造业和服务业相关指数处于较高水平，居民消费也有所恢复，因此中国在今年有望实现这一目标。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，“5%左右”这一适度的数字，显示出世界第二大经济体希望能够重振经济。文章表示，从今年1月开始，中国经济复苏的步伐就在加快。3月1日发布的官方数据显示，中国制造业采购经理人指数（PMI）在2月创近11年来的最高月度增幅，突显出经济活动正迅速反弹。中国的服务业和建筑业景气水平也继续提升。

美国《纽约时报》表示，中国2023年国内生产总值增长目标，高于2022年增长3%这一数字。康奈尔大学经济学家普拉萨德表示，与去年的数字相比，今年的目标彰显了中国的信心，相关经济和金融政策将围绕这一目标来制定。

英国《金融时报》5日报道，5%左右这一增长目标与分析师们的预测大致一致，显示出中国在后疫情时代希望恢复投资者们的信心，“当前，中国经济正表现出逐渐恢复的迹象。”

美国《福布斯》杂志援引专家的话表示，5%左右的目标较为合理。彭博社认为，这是一个适度的国内生产总值增长目标。外界对中国重新开放将提振国内经济增长和投资者信心抱有很高期望。（海外网 张霓）

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