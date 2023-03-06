国际在线报道（记者 王婷婷）3月4日起，中国进入“两会时间”。塞尔维亚商会会长米哈伊洛·韦索维奇日前在接受记者专访时表示，世界各国都非常关注中国两会，希望通过两会了解中国政府将如何引领国家实现疫情后的经济复苏、中国未来一年的经济增长目标以及将采取何种刺激措施。

韦索维奇说：“两会时间是中国每年非常重要的政治时刻，对全世界来说都意义重大。去年底中国优化调整疫情防控措施之后，中国经济活力和潜力不断得到释放，为世界经济复苏和发展注入了更多信心和力量。”

今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。韦索维奇表示，对“一带一路”倡议来说，塞尔维亚的意义十分重要，因为它是联通“丝绸之路经济带”和“ 21世纪海上丝绸之路”的重要节点。“高质量共建‘一带一路’，使沿线国家和地区的人民都受益。‘一带一路’使塞尔维亚对中国企业更具有吸引力。目前，中国企业已经在塞尔维亚进行了大规模投资，例如紫金矿业在塞尔维亚的博尔投资了铜矿，河钢集团收购了斯梅代雷沃钢铁厂，使这个百年老厂重新焕发了活力。这些投资对于塞尔维亚的经济增长非常重要，它们创造了成千上万的就业岗位。”

韦索维奇特别强调了中国对塞尔维亚基础设施投资的重要性。“塞尔维亚过去由于受制裁等原因，基础设施领域发展落后。中国企业对基础设施领域的投资对塞尔维亚的发展来说非常重要。基础设施是一个国家经济发展的先决条件，无论是塞尔维亚人民和企业还是中国企业都会在改善基础设施方面受益良多。”

目前，中国和塞尔维亚之间已开通直航，海南航空连接北京和贝尔格莱德，塞尔维亚航空连接贝尔格莱德和天津。此外，中国和塞尔维亚互免签证协议也已于2017年生效。韦索维奇表示，这些直航线路的建立及免签政策极大地推动了中塞的商贸、旅游业等领域的发展。“科技进步代替不了人与人面对面的交流。在中国调整疫情防控措施之后，中国游客出境游逐渐恢复，塞尔维亚的各大旅行社和热门景点都在努力吸引中国游客。我们都希望看到中国游客尽快回归。”

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