本报记者 李嘉宝 严 瑜 林子涵

3月5日上午，第十四届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。同一时刻，许多身处不同时区的华侨华人对标“北京时间”，通过各种方式了解政府工作报告传递的重要信息。在接受本报记者采访时，他们纷纷表示，对中国在各方面取得的喜人成就倍感自豪和振奋，对中国实现今年发展主要预期目标充满信心，愿积极参与中国高质量发展，为中外交流合作发挥更大作用。

“让世界看到了一个活力四射、蒸蒸日上的中国”

“交出了一份亮眼成绩单！”俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊通过网络直播聆听政府工作报告后，发出这样的赞叹，“过去一年，GDP增长3%；过去五年，GDP年均增长5.2%。中国在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，综合国力进一步增强，为世界经济复苏增添了动力。”

“政府工作报告盘点了过去一年和五年的发展成就，这是一段极不寻常、极不平凡的征程，让世界看到了一个活力四射、蒸蒸日上的中国。”美国橙县华人联合会会长周晏羽说，家乡亲人生活越来越好，基本养老保险、基本医疗保险让父母生活无忧、看病不愁，“这对海外游子来说，是莫大的安慰。”

“以民之所望为施政所向，始终把人民放在心中最高位置，一切以人民利益为重……”政府工作报告体现的人民情怀，让尼日利亚中国商贸企业协会会长倪孟晓感到十分温暖。“中国共产党和中国政府始终聚焦民生领域，在教育、医疗、就业、社会保障等方面着力增进民生福祉，提高人民生活品质，体现了人民至上的价值追求。”他说。

载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航……政府工作报告盘点过去五年中国科技创新的累累硕果，令澳大利亚华人金融专家协会会长曾毅心潮澎湃。她认为，增强科技创新引领，依靠创新培育壮大发展新动能，加快推进科技自立自强，对中国未来发展影响深远。

作为长期深耕中外经贸领域的海外华商，泰国天丝集团首席执行官许馨雄格外关注政府工作报告中对外开放相关内容。“我们是中国对外开放的见证者、参与者和受益者。”他说，“《区域全面经济伙伴关系协定》生效，进博会、服贸会、消博会等大型国际展会如期举办，投资环境持续优化，知识产权保护不断加强。中国始终坚持推进高水平对外开放，为包括广大侨企在内的全球企业带来利好。”

“预期目标务实可行、提振信心”

国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人左右，粮食产量保持在1.3万亿斤以上，单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降……政府工作报告提出今年发展主要预期目标，给吴昊留下深刻印象。他表示：“这些预期目标务实可行、提振信心，体现了中国政府推动经济发展的决心，也让外界看到中国经济的强劲韧性。”

“随着疫情防控措施优化调整，中国经济社会活力将进一步释放。政府工作报告提出了今年经济社会发展重点工作，一套政策‘组合拳’精准发力、立足长远，让我对中国发展的未来满怀期待。”吴昊说。

加拿大和合文化研究会会长王典奇表示，政府工作报告既指出当前发展面临诸多困难挑战，又提出了切实可行的今年发展主要预期目标，体现了实事求是的工作作风。“中国的发展从来都是在应对挑战中前进的。”他说，相信中国能够应对各种风险挑战，继续为世界经济复苏提供强劲动力。

“政府工作报告提出今年国内生产总值增长5%左右的目标，充分说明中国经济向上向好的基本面没有变化。”曾毅认为，加快建设现代化产业体系，有利于提升中国企业的自主创新能力和在全球产业链供应链中的竞争力；稳定粮食生产和推进乡村振兴、保障基本民生和发展社会事业等内容，有利于提升人民生活水平，统筹协调城乡发展，促进社会和谐稳定。

“着力扩大国内需求、更大力度吸引和利用外资，都是政府工作报告强调的重点，也和我个人事业的发展密切相关。”许馨雄说，把恢复和扩大消费摆在优先位置、多渠道增加城乡居民收入、推动生活服务消费恢复等内容，是中国政府促进经济复苏的务实举措；扩大市场准入、落实好外资企业国民待遇、做好外资企业服务工作等内容，给外商投资中国吃下“定心丸”。

“为构建新发展格局、迈向高质量发展贡献侨力”

政府工作报告指出，持续做好侨务工作，充分发挥海外侨胞在参与祖国现代化建设中的独特优势和重要作用。这些积极信号让海外华侨华人如沐春风。周晏羽说，两会不仅是世界观察中国的一扇窗口，还让广大海外侨胞看到无限机遇。

王典奇表示，中国各级政府高度重视侨务工作。目前，一些侨乡正抓紧开展便利华侨华人投资制度专项改革试点，进一步深化营商环境综合改革，为海外侨胞搭建回国投资兴业的宽广舞台。相信会有更多利好政策出台。

西班牙中欧科技创新交流协会名誉主席韩杰表示，政府工作报告展现了中国自信开放的大国形象。“今年是中国和西班牙建交50周年。作为旅西侨胞，我会以此为契机，力促两国友好交流，向西班牙民众讲好中国经济蓬勃发展、中国社会欣欣向荣的生动故事。此外，在全球贸易面临诸多挑战的形势下，海外华商应当迎难而上，发挥融通中外的优势，为中外经贸往来搭建合作桥梁，为中国构建新发展格局、迈向高质量发展贡献侨力。”韩杰说。

“从政府工作报告中，我了解到中国在经济、科技、基础设施建设等方面的最新成就和相关政策。”巴西巴中经贸交流中心董事长方激说，“巴西与中国在许多领域有合作潜力和空间。近年来，越来越多中国企业赴巴西投资，中国产品和技术受到巴西市场认可。今年，我有多个回国考察交流计划，力争为中巴企业合作搭建更多平台。”

政府工作报告中推动高质量共建“一带一路”相关内容，让倪孟晓很受鼓舞。他说：“共建‘一带一路’造福尼日利亚等非洲多国，受到非洲人民的热情欢迎。今年恰逢共建‘一带一路’倡议提出十周年，我们旅尼侨胞将依托商贸企业协会、华星艺术团、武术协会等各类侨团组织，积极开展经贸及人文交流活动，向当地民众展现可信、可爱、可敬的中国形象。”

(责编：刘叶婷、崔越)