新华社北京3月5日电 国际原子能机构(IAEA)总干事拉斐尔·格罗西4日结束对伊朗的访问，双方在会后联合声明中和记者会上均透露加强合作的意愿。伊朗承诺配合IAEA核查和监督，包括恢复先前关闭的部分核设施内监控设备运行。

应伊朗方面邀请，格罗西3日至4日访问德黑兰，会见伊朗总统易卜拉欣·莱希和伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米等官员。

3月4日，伊朗总统莱希（右）在德黑兰会见国际原子能机构总干事格罗西。新华社发（伊朗总统网站供图）

格罗西4日返回IAEA总部所在地奥地利维也纳后告诉媒体，伊朗方面同意IAEA将核查福尔多核设施的次数增加50%。另外，伊方许诺将重新打开去年6月关闭的部分核设施内监控设备。“他们不会只是嘴上说说，会有切实行动”。不过他没有透露具体哪些设施内的监控设备会重开。

IAEA理事会去年6月通过美国等国起草的决议草案，指责伊朗不配合IAEA核查。伊朗则采取措施予以回应，包括安装先进离心机以及关闭IAEA在伊核设施内运行的部分监控设备。

在维也纳，格罗西还澄清说，IAEA先前核查伊朗福尔多核设施时确实没有发现高丰度浓缩铀。

2022年4月25日，在奥地利维也纳，国际原子能机构总干事格罗西在国际原子能机构总部接受新华社专访。新华社记者郭晨摄

西方媒体日前援引IAEA一份内部报告报道说，IAEA核查人员1月22日在福尔多核设施采样后发现丰度约84%的浓缩铀“微粒”。丰度达90%或更高的浓缩铀即可用于制造核武器。西方指认伊朗试图制造核武器，伊方则坚称本国核计划为民用。

在格罗西与伊斯拉米4日会谈后举行的联合记者会上，伊斯拉米解释，国际原子能机构那份报告说的是发现84%丰度的“铀颗粒”而非84%丰度的浓缩铀，伊朗生产的浓缩铀丰度没有超过60%。

IAEA先前称在伊朗三个未申报地点发现铀痕迹。就此问题，格罗西说，伊方已同意向IAEA提供相关地点等的访问权限及进一步信息，以方便IAEA对上述未申报地点作调查。他说，IAEA和伊方将“很快”再次会谈，敲定具体细节。

IAEA理事会定于6日举行季度会议。多名不愿公开姓名的西方外交官告诉路透社，西方国家原本希望在这次会议上推动一份谴责伊朗不配合IAEA核查的决议，但是这一安排可能告吹。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国、德国达成伊核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

这是2021年12月27日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议现场。新华社发（欧盟驻维也纳代表团供图）

2021年4月以来，伊核协议相关方在维也纳断断续续举行多轮谈判，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。近几个月来，伊朗与西方国家之间紧张关系加剧，使得原本就停滞不前的恢复履约谈判面临更多困难。

伊朗2021年4月宣布在纳坦兹核设施生产丰度为60%的浓缩铀，去年11月宣布福尔多核设施也开始生产这一丰度浓缩铀。伊方表示，生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。（王宏彬）

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