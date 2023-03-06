人民网柏林3月5日电 （记者花放）中国驻苏黎世兼驻列支敦士登公国总领事赵清华日前接受瑞士主流媒体《新苏黎世报》专访，就中瑞关系、中国经济及高水平对外开放等阐述中方立场。

赵清华表示，中国和瑞士都坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则。瑞士人民在漫长的历史进程中找到了一条适合自身的发展道路，创造了行之有效的社会制度。我们看重瑞士的中立国地位，并期待瑞士继续奉行真正的中立政策。中瑞应该坚持合作而不对抗、挂钩而不脱钩、开放而不封闭、尊重而不诋毁。

赵清华回顾了疫情期间两国人民互相支持的友好情谊。“很多州和市镇的政要通过信函向我表达对中国抗疫的支持，中国各界也向瑞士捐赠了大量的防疫物资，例如西安市就向阿罗萨市捐赠了很多口罩和防护服。”两国的经贸关系在疫情期间展现出了韧性。过去两年，中瑞进出口商品总额分别增长83.5%和35%，2022年贸易额更高达567亿美元。这足可证明，中瑞创新战略伙伴关系、中瑞自贸协定为两国人民带来了实实在在的好处。

赵清华指出，中瑞自贸协定对促进两国经贸合作起到了积极作用。协定生效以来，中瑞市场准入和贸易壁垒持续削减，贸易往来稳步增长，两国企业对协定的使用率超过60%，从中节约大量关税成本。双方正在探讨进一步全面升级自贸协定的可能性，这需要一定的时间，相信会达成一份更高水准、更加丰富的自贸协定。

赵清华还介绍了中国的可持续发展政策。他指出，生态文明建设是中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的重要一环。中国提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，这样做符合我们的自身利益，并不是为了讨好谁。目前，中国可再生能源发电装机总量已突破12亿千瓦，拥有世界上最大规模的水电、风电和光伏发电，同时还是森林资源增长最多的国家、新能源汽车保有量最大的国家。

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