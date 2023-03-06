新华社美国费城3月4日电（记者潘丽君 张墨成）一年一度的费城花展4日在美国宾夕法尼亚州费城市开幕，以竹子和大熊猫元素为特色的成都展园当天在花展上亮相，成都也成为费城花展194年历史上首个参展的中国城市。

3月4日，在美国费城花展上，人们在成都展园入口处的“川剧熊猫”造型前拍照。新华社记者 张墨成 摄

以大熊猫故乡为主题的成都展园入口处，分别摆放着以传统戏剧人物形象为原型的“川剧熊猫”和以花卉为材料制作的“花艺熊猫”。用竹子制作的成都市树银杏和市花芙蓉矗立在展园中心。观众还可以在现场体验竹编工艺，欣赏川剧变脸表演。

中国驻纽约总领事黄屏当天在新闻发布会上说，成都展园为费城花展增添了靓丽的中国元素，彰显了东西方文化交流之美，期待成都与费城续写中美民间友谊佳话。

3月4日，在美国费城花展上，前来参观成都展园的美国民众与川剧演员合影。新华社记者 张墨成 摄

宾州园艺协会会长马特·雷德在接受新华社记者采访时说，成都展园精美的竹编工艺和大熊猫元素为费城花展增添了创意和趣味，希望此次花展成为双方深化交流合作的契机，也欢迎更多的中国城市前来参展。

费城市民丹尼尔·桑切斯对记者说，成都展园布置得很漂亮，漫步其中令人心旷神怡，大熊猫、竹子和川剧变脸等特色元素令人印象深刻。

3月4日，在美国费城花展上，孩子们现场体验中国传统竹编。新华社记者 张墨成 摄

费城花展由宾州园艺协会于1829年创办，是美国规模最盛大、历史最悠久的花展之一。

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