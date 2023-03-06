新华社马德里3月5日电（谢宇智）2023世界工程日系列庆祝活动于2日至4日在西班牙马德里举行。中国科协组织的工程科技领域专家代表团在活动多个论坛上与国际同行开展交流，展示了中国愿与国际工程界加强交流与合作、为世界贡献更多工程智慧和力量的开放态度。

在世界工程组织联合会推动下，联合国教科文组织2019年将每年3月4日定为“促进可持续发展世界工程日”（“世界工程日”），以增强公众对工程和工程师在可持续发展中重要作用的认识。

在2日和3日进行的“工程创造城市未来”国际论坛上，多位中国工程科技领域专家发表了精彩报告：中国工程院院士凌文分享了中国应对人口挑战的方案；世界工程组织联合会工程与环境委员会观察员贺静讲述了亚洲女性在推动建筑工程技术创新发展方面的卓越贡献。

此外，中国科协常委、澳门大学校长宋永华代表中国科协在“国际组织圆桌论坛”上以《开展国际及机构合作，建设基于碳中和能源系统的可持续智慧城市》为题，介绍了澳门在相关领域的经验。中国科学院院士黄维也代表亚洲工程组织联合会在圆桌论坛发言。

世界工程组织联合会前主席、中国科学家龚克说，世界工程日活动是一个国际交流和合作的平台，通过积极参与，“我们希望借此展示中国开放的态度，并与世界各国继续相互借鉴先进经验，保持学习和合作”。

世界工程组织联合会1968年在联合国教科文组织的倡议和支持下成立，总部设在巴黎。经过50多年的发展，该组织成员覆盖世界100多个国家和地区。1981年，中国科协代表中国正式加入这一组织。

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