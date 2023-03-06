人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国愿与国际工程界加强交流与合作

2023年03月06日05:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社马德里3月5日电（谢宇智）2023世界工程日系列庆祝活动于2日至4日在西班牙马德里举行。中国科协组织的工程科技领域专家代表团在活动多个论坛上与国际同行开展交流，展示了中国愿与国际工程界加强交流与合作、为世界贡献更多工程智慧和力量的开放态度。

　　在世界工程组织联合会推动下，联合国教科文组织2019年将每年3月4日定为“促进可持续发展世界工程日”（“世界工程日”），以增强公众对工程和工程师在可持续发展中重要作用的认识。

　　在2日和3日进行的“工程创造城市未来”国际论坛上，多位中国工程科技领域专家发表了精彩报告：中国工程院院士凌文分享了中国应对人口挑战的方案；世界工程组织联合会工程与环境委员会观察员贺静讲述了亚洲女性在推动建筑工程技术创新发展方面的卓越贡献。

　　此外，中国科协常委、澳门大学校长宋永华代表中国科协在“国际组织圆桌论坛”上以《开展国际及机构合作，建设基于碳中和能源系统的可持续智慧城市》为题，介绍了澳门在相关领域的经验。中国科学院院士黄维也代表亚洲工程组织联合会在圆桌论坛发言。

　　世界工程组织联合会前主席、中国科学家龚克说，世界工程日活动是一个国际交流和合作的平台，通过积极参与，“我们希望借此展示中国开放的态度，并与世界各国继续相互借鉴先进经验，保持学习和合作”。

　　世界工程组织联合会1968年在联合国教科文组织的倡议和支持下成立，总部设在巴黎。经过50多年的发展，该组织成员覆盖世界100多个国家和地区。1981年，中国科协代表中国正式加入这一组织。

(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部