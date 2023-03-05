人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新书包太贵　日企推出租书包业务

2023年03月05日15:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月5日电 随着4月日本的新学期临近，给学生购置新书包成为一些家庭不小的开销。为此，大阪书包经销商“国保”推出了号称日本独一份的书包租赁服务。

2018年12月6日，在日本东京，小学生们参观一种环保宠物用品。这种利用产业废料制成的颗粒状材料可以吸收宠物尿液并凝聚成团，方便清理。新华社记者华义摄

　　据日本天空新闻24小时网站报道，顾客可以从250多种学生书包样式中挑选自己心仪的款式，首月免费，第二个月起每月支付最少990日元（约合50元人民币），租满3年就可获得书包所有权。这样算下来，最低支付3万多日元就可得到一个书包，远低于市场售价。更具吸引力的是，每使用最多3个月就可以更换书包款式。

　　日本制包业协会学生书包产业部门的数据显示，2022年，日本学生书包平均价格为5.6万日元（约合2847元人民币），较10年前上涨2万日元（1017元人民币）。该机构预测，随着通货膨胀加剧、日元疲软导致书包原料价格上升，预计未来书包价格还会进一步上涨。

　　日本小学生书包以结实耐用出名，有些还配备了自动定位和报警系统，甚至可以在使用者落水等紧急情况下起到保护作用。（荆晶）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部