新华社北京3月5日电 随着4月日本的新学期临近，给学生购置新书包成为一些家庭不小的开销。为此，大阪书包经销商“国保”推出了号称日本独一份的书包租赁服务。

2018年12月6日，在日本东京，小学生们参观一种环保宠物用品。这种利用产业废料制成的颗粒状材料可以吸收宠物尿液并凝聚成团，方便清理。新华社记者华义摄

据日本天空新闻24小时网站报道，顾客可以从250多种学生书包样式中挑选自己心仪的款式，首月免费，第二个月起每月支付最少990日元（约合50元人民币），租满3年就可获得书包所有权。这样算下来，最低支付3万多日元就可得到一个书包，远低于市场售价。更具吸引力的是，每使用最多3个月就可以更换书包款式。

日本制包业协会学生书包产业部门的数据显示，2022年，日本学生书包平均价格为5.6万日元（约合2847元人民币），较10年前上涨2万日元（1017元人民币）。该机构预测，随着通货膨胀加剧、日元疲软导致书包原料价格上升，预计未来书包价格还会进一步上涨。

日本小学生书包以结实耐用出名，有些还配备了自动定位和报警系统，甚至可以在使用者落水等紧急情况下起到保护作用。（荆晶）

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