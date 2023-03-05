新华社北京3月5日电 时隔一个月，美国俄亥俄州4日傍晚又发生一起货运列车脱轨事故，事发列车运营方还是诺福克南方铁路公司。该公司因2月初一列运载危险化学品的列车在俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨造成严重污染事件而处于舆论批评的风口浪尖。对于新一起事故，公司称没有危险物质泄漏，也无人员伤亡报告。

2月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时因机械故障发生事故，导致约50节车厢脱轨。10节车厢运载有毒化学品，其中5节运载易燃且致癌气体氯乙烯。新华社发

根据诺福克南方铁路公司发言人在事发后向当地媒体发送的声明，事发列车共212节车厢，4日傍晚南向行经俄亥俄州克拉克县斯普林菲尔德市附近时，大约20节车厢脱轨。声明称，事故“不涉及危险物质，暂无人员伤亡报告”，“公司已派工作人员赶往事发现场开始清理作业”。

综合当地媒体报道，事发地点靠近克拉克县露天集市，列车上没有乘客。县治安官办公室、州公路巡逻队代表以及医疗救护人员已赶到现场。事故导致附近地区电线被毁，供电中断，超过1500名居民受影响。电视台播放的现场画面显示，脱轨车厢歪倒在道旁，有的互相挤压。

克拉克县政府晚些时候在社交媒体发布消息说，已要求列车脱轨地点周边大约300米范围内的居民就地避险，并要求出行居民避开41号州际公路附近地区。

2月3日晚，诺福克南方铁路公司一列运有危险化学品的货运列车在东巴勒斯坦镇脱轨，50节车厢脱轨或损坏，包括11节运有氯乙烯等有害气体的车厢，对周边生态环境和居民健康造成危害，善后清理和责任调查仍在进行。（沈敏）

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