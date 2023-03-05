新华社伦敦3月4日电（记者赵小娜）近期，英国出现了新鲜水果和蔬菜短缺的现象，包括乐购公司在内的一些英国大型超市先后采取了限购措施，但超市中仍经常看到果蔬货架空空如也的景象。

在位于伦敦西北的一家乐购超市，超市货架上清晰标识了每位顾客只能购买3个西红柿。除了西红柿，多家超市还对黄瓜、生菜和青椒等日常蔬菜进行限购，有的超市果蔬限购品种高达8种。

同时，英国市场调查企业凯度公司发布的最新数据显示，在鸡蛋、蔬菜等价格上涨的推动下，英国2月份食品通胀同比上涨至17.1%，为有记录以来的最高水平。其中，牛奶和鸡蛋的价格在过去三个月内就上涨了35个百分点。

有英国网友在社交媒体上公布的账单显示，2月末他花费了25英镑（折合人民币206.53元）购买了一袋共6个西红柿。还有英国网友调侃说，看着家里最后一个西红柿，难以决定是把它吃掉，还是把它卖掉还房贷。

在通胀高企与供应短缺的双重挤压下，英国普通民众为每天餐桌上的沙拉犯了愁。凯度公司的调查结果显示，在能源价格影响之外，食品价格对居民生活的冲击排在第二位。2月份，大约有25%的英国家庭面临经济困难。该机构分析，英国消费者未来一段时间仍将面临持续的物价上涨。

然而，英国政府主管“菜篮子”的官员却对此问题态度冷漠。英国环境、食品和乡村事务大臣特蕾丝·科菲在议会下院接受问询时说，如果物价太高难以承受，人们就应该“尽可能地多工作几个小时、提高技能或找个高薪的工作”。她坚持认为英国的食品供应链“稳定且充满韧性”，果蔬短缺是因为产地遭遇自然灾害而带来的暂时困难。

由于能源价格尤其是电价飙升，很多英国农民不得不放弃温室种植蔬菜和水果的做法，致使英国国内生产的农产品数量下降，不得不更多依赖进口。数据显示，在冬季英国大约有95%的西红柿和90%的生菜需要进口，其中大部分来自西班牙和北非。

对于英国出现的果蔬荒，西班牙农业、渔业和食品大臣路易斯·普拉纳斯3月1日说，英国西红柿、黄瓜等沙拉菜品短缺，主要原因除了低温天气导致海外供货地产量减少，还有英国采购计划不周和“脱欧”所致供应链问题。

英国农业专家认为，除非英国政府对本国农产品的生产进行大规模补贴，尽快降低通货膨胀，减少脱欧给供应链带来的负面影响，否则农产品短缺的问题将会一直持续。

英国全国农民联盟主席米内特·巴特斯警告说，不能把粮食安全视为“理所当然”的，不确定性和不稳定性是当今英格兰和威尔士农业企业面临的最大风险，英国政府必须拿出实际行动来支持本国粮食和农业生产，“留给政府的时间不多了”。（剪辑：孙硕；编辑：刁泽、王丰丰）

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