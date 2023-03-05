新华社北京3月5日电 德国能源监管机构联邦网络局的数据显示，德国加大从挪威等国进口天然气后，已基本实现对俄罗斯天然气的进口替代。

德新社4日援引所获联邦网络局内部文件报道，在2017年至去年2月间，德国平均每月净进口相当于77太瓦时的天然气（1太瓦时等于10亿千瓦时），用于满足国内需要和填充储气设施。乌克兰危机去年2月升级后，德国从不同国家进口的天然气量发生较大变化，去年9月至今年1月间，德国月均天然气净进口量为72.7太瓦时，在俄方向德国输送天然气的主要途径中断背景下，德国的天然气净进口量也接近原先水平。

依据这一文件，挪威对德国的供气量从2017年至去年2月的月均26太瓦时增至41太瓦时，荷兰和比利时对德国的供气量也大幅增加。

另外，德国今年1月经由新建的液化天然气接收终端进口了相当于约4太瓦时的液化天然气。

联邦网络局数据显示，德国还大幅减少了天然气出口，如对瑞士等国的出口。

联邦网络局评定德国天然气供应状态为“稳定”，但同时警告为下一个冬季储气仍面临挑战，呼吁各界节约用气。（陈立希）

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