“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛现场。

本报记者 李欣怡摄

2022年9月30日，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营700名维和官兵被联合国授予“和平荣誉勋章”，以表彰他们在执行维和任务期间的卓越表现和为南苏丹和平事业作出的突出贡献。图为授勋仪式现场。

孙雪松摄（新华社发）

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，国际社会正经历罕见的多重风险挑战。2月21日，“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛在北京举行。来自联合国和有关国家的前政要、各国驻华使节和中外知名专家学者等以线上线下相结合方式参加。与会嘉宾认为，全球安全倡议为开展全球安全对话与合作提供了强有力的理念框架，将推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。

展现中方守护全球安全的坚定决心

中国外交部部长 秦 刚

当今世界各国面临史所罕见的多种风险挑战，人类社会陷入前所未有的多重安全困境。“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”，已成为摆在所有人面前的时代课题。对此，习近平主席郑重提出全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。倡议体现了人类命运共同体理念的核心要义，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏支持。

中方正式发布《全球安全倡议概念文件》，阐释倡议的核心理念和原则，明确重点合作方向和平台机制，展现中方对维护世界和平的责任担当、对守护全球安全的坚定决心。《全球安全倡议概念文件》列出20项重点合作方向，具有鲜明的行动导向，归纳起来就是：坚定支持联合国安全治理核心作用、努力促进大国协调和良性互动、积极推动对话和平解决热点问题、有效应对传统与非传统安全挑战、不断加强全球安全治理体系和能力建设。

安全是世界各国的权利，不是某些国家独享的专利，更不应由个别国家说了算。全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，需要国际社会团结合作，共同推进。中国在推动落实全球安全倡议的过程中，将坚持相互尊重、开放包容、多边主义、互利共赢、统筹兼顾五大原则，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为世界和平担当尽责，为全球安全竭诚贡献。

中国的发展离不开安全的国际环境。同样，没有中国的安全也就没有世界的安全。当前，中国人民正在中国共产党带领下，满怀信心，团结奋斗，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。我们坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维和阵营对抗，坚决反对任何外部势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、安全、发展利益和国际公平正义。中国期待与各国一道，沿着全球安全倡议指明的方向，携手并进，团结合作，共同迈向持久和平、普遍安全的美好明天。

为构建更加安全的世界作出贡献

联合国前秘书长 潘基文

我们正处于一个前所未有的时代，世界正面临着多重危机，全球不安全和不确定性突出。在地缘政治紧张加剧、新冠疫情严重扰乱经济社会发展、气变危机愈演愈烈的背景下，我们必须加倍努力重振多边主义，持续应对各国所面临的共同挑战。

中国外交部以“全球安全倡议”为主题，适时组织召开此次蓝厅论坛，相信积极的讨论和富有成果的交流贯穿始终，将为构建更加安全的世界作出贡献。

应对全球危机离不开全球合作与伙伴关系，需要我们及时反应、团结协作、统筹应对。为实现《全球安全倡议概念文件》中所描绘的共同、综合、合作、可持续的安全愿景，联合国安理会5个常任理事国要担当作为，为维护国际和平与安全发挥真正领导作用。

只有深深根植于合作的有效多边主义，才能够引导联合国更好地应对日益增多的全球挑战，实现维护全球安全的目标。各国应开展更加紧密的建设性合作，建设一个人人享有的、更加和平与安全的世界。

世界需要深入讨论全球安全问题

斯洛文尼亚前总统 图尔克

世界正处于充满复杂因素的时期，安全问题突出，紧张局势加剧，对全球和平安全的多重威胁仍然存在。冷战思维在西方国家根深蒂固，不仅影响全球安全，也导致国与国之间的交流沟通变得困难重重。

我们急需开展政治和外交行动，通过建设性对话缓解紧张局势，为维护全球和平安全找到解决方案。全球安全倡议蕴藏独特智慧，为开展全球安全对话与合作提供了强有力的理念框架。全球安全倡议尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，这正是《联合国宪章》的基本价值观。

联合国仍是人类未来的希望所在，所有国家都必须遵守《联合国宪章》。任何国家或集团都不应以牺牲其他国家的安全为代价来加强自身安全，而应在相互尊重的基础上进行对话。没有国家能够只靠追求自身利益取得成功，单边主义、唯我独尊和强加于人不能建设一个更美好的世界。只有尊重彼此的合法权益，才有可能为世界找到前进道路。

世界需要深入讨论全球安全问题，全球安全倡议为此提供了广阔平台。各国政府、学界、商界以及所有爱好和平的人都应加入其中，充分发挥全球安全倡议对全球和平安全应有的重要作用。

共同采取行动维护全球和平安全

埃及外交部前部长 纳比尔·法赫米

全球安全倡议坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，受到埃及人民广泛欢迎。这样的全球性、综合性安全问题解决方案是推动国际关系可持续发展和进步的基石。

作为一个中等规模国家，埃及尊重国际法在国际关系中的建设性作用，坚定不移地致力于公平地分享权利、分担义务。当前，国际安全格局正在发生深刻复杂变化，地区冲突、世纪疫情和自然灾害等给全球和平安全带来挑战。全球安全合作受限于经济、政治和社会发展理念的局限性，无法充分发挥作用，以有效应对相关问题。为了国际社会的整体利益，我们应该坚持多边主义，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同采取行动，维护全球和平安全，共同抓住全球化机遇实现共同发展。

我赞赏全球安全倡议和新发布的《全球安全倡议概念文件》，我认为世界其他国家和地区也应当对其进行更多研究，进一步探讨落实这些理念和措施的可能性，帮助我们建设性地重建现代世界秩序。

合作应对传统和非传统安全威胁

英国伦敦经济与商业政策署前署长 罗思义

世界正处于百年未有之大变局，并且这一趋势仍在逐步加深。除地区冲突等传统安全威胁外，全球也面临更多非传统安全威胁，例如经济增长放缓、气候变化、恐怖主义、水资源不足，以及由上述因素导致的大规模人口流动等。

全球安全倡议是应对挑战的重要解决方案，在国际社会上得到尽可能广泛的理解极其重要。为减少安全挑战的影响，应采取不同政治制度的国家都适用的合作方式。

当今世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，也都面临着非传统安全威胁等全球性问题，需要共同行动解决。各国应当接受彼此差异，在多边主义基础上合作共存，而非一个国家将其要求和制度强加于其他国家之上，任何试图这样做的行为都必然会造成损害。

许多发展中国家尤其面临着非传统安全威胁，一些针对此类威胁的合作非常成功。以发展中国家为处理共同问题而建立的组织为例，东盟和上合组织都包含具有不同政治制度的国家，成功之处在于他们并不试图强加政治上的统一性，也不是处理传统安全威胁的军事联盟。

各国应合作应对传统和非传统安全威胁，接受不同政治制度存在，而不要试图干涉。

从不同立场找到全球安全的落脚点

韩国前总统外交安保事务顾问 文正仁

全球安全倡议提倡基于《联合国宪章》的集体安全，在世界局势动荡演进、冷战思维沉渣泛起的背景下，世界各国需要从各自不同的立场中找到全球安全的落脚点。

当前，排他主义在一些地区兴起，在区域合作中引发问题。为防止可能出现的安全危机，我们可以根据全球安全倡议更好地进行冲突管理。从这个角度讲，全球安全倡议的提出非常及时，也因此受到广泛欢迎。未来，中国可以采取更多更加可行的实际方案，落实全球安全倡议，进一步展示其实际价值和意义，在解决安全问题中发挥领导作用。

全球安全倡议不仅是中国的，也应是全球的。中国提出的全球安全倡议有很好的起点、很好的布局，我们期待国际社会能够在全球安全理念上达成一致，也期待中国能在世界范围内获得更多国家的支持，在全球安全倡议指导下进行实践，为破解全球安全困境提供中国方案。

坚持以对话协商方式解决地区冲突

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任 杰弗里·萨克斯

在这个地缘政治危机充斥的时代，中国提出的全球安全倡议，以及坚持以对话协商方式解决地区冲突的立场，正是我们所需要的。

处在多极化世界中，各国彼此之间的依存度越来越高，需要全球安全倡议这样的解决方案，通过协商和对话来应对传统和非传统安全问题。一些国家企图通过建立军事联盟等手段应对全球安全问题的方式并不可取。

我们只有制定与全球化相适应的外交政策，通过对话和协商等全球化的手段解决分歧和冲突，才能克服当今世界所面临的安全威胁和挑战，在《联合国宪章》指导下，实现世界多极化发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)