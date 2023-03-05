人民网雅加达3月4日电 （记者张杰）3月4日，印尼阿拉扎大学孔子学院与福建师范大学印尼校友会共同举办“中文+职业”文化活动，印尼阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼和福建师范大学印尼校友会副会长恩娣出席活动并致辞。

活动主要通过情景表演，让参与者了解教师、警察、医生、工程师、厨师等职业中常见的中文词语和用语，增进对相关职业的认识。印尼阿拉扎大学孔子学院中方院长牛海涛、艾孚语言中心主任易衍、福建师范大学印尼校友会成员、孔院教师以及来自雅加达的中文爱好者等约270人参加了现场活动。

穆尼在致辞中鼓励同学们利用参加活动的机会提高理解能力，学习各职业领域的中文专用词，不断提升自己的中文水平。恩娣在致辞中介绍了自己通过孔院奖学金到福建师范大学学习的经历，表示通过学习中文，极大改善了自己的生活环境和生活质量。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。

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