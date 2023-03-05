人民网里约热内卢3月4日电 （记者吴杰、毕梦瀛）3月3日，中国中车长春轨道客车公司中巴智慧城市科技文化交流中心在巴西里约热内卢市成立。中国驻巴西里约热内卢总领事田敏，中国中车新闻发言人、企业文化部部长高亢，巴西铁路行业联合协会主席朱伯特发表致辞，当地中企及巴西交通行业相关企业负责人出席活动。

田敏表示，2014年里约世界杯和2016年里约奥运会期间，我们共同见证了中车长客为来自世界各地的游客提供高质量交通服务。中车600余辆城铁车辆如今已承担起里约80%左右的城市轨道交通运能。成立中巴智慧城市科技与文化交流中心，为中国企业和巴西合作伙伴搭建交流平台，体现了中巴双方深入开展务实合作的愿望，将助力双方不断拓宽合作领域，提升合作质量。

高亢表示，2023年是“一带一路”倡议提出10周年，作为中国轨道交通装备行业走向世界的领军企业，中国中车愿做中巴经济合作的桥梁、中巴科技文化交流的桥梁、里约市中资企业交流合作的桥梁，主动对接巴西发展需求，根据不同城市特色、不同运输需求量身定制各具特色的高品质产品，提供优质细致的服务保障。

朱伯特在视频致辞中表示，巴西有巨大的铁路运输需求和市场潜力，中车长客提供的轨道客车表现出优质的性能并提供了良好的服务，未来双方在巴西轨道交通建设方面拥有广阔的合作前景。

据中车长客巴西子公司执行董事兼总经理刘杨介绍，中车长客智慧城市科技文化中心是中车长客搭建的合作平台，将致力于深化与巴西各方的交流合作，为巴西智慧城市的发展提供新动力。

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