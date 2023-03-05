人民网罗马3月4日电 （记者谢亚宏）当地时间3月2日，联合国世界粮食计划署执行局主席、波兰大使兼波兰常驻代表波洛克对辛迪·麦凯恩担任新一届执行干事表示欢迎。

在世界粮食计划署罗马总部举行的特别会议上，联合国秘书长古特雷斯和联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉与世界粮食计划署执行局经过协商后作出了此项任命决定。

波洛克表示：“在世界面临现代史上最严重的粮食安全危机之际，麦凯恩女士接任了世界粮食计划署的负责人，意义重大。祝愿她一切顺利，我们也确保执行局将予以全力支持。”

辛迪·麦凯恩目前担任美国常驻罗马联合国粮农机构（粮农组织、国际农业发展基金以及世界粮食计划署）代表。在此之前，她是亚利桑那州立大学约翰·麦凯恩国际领导力学院前任董事会主席，曾在医疗用品捐赠机构Project C.U.R.E、各地援助救济合作社、慈善医疗组织“微笑行动”、光环信托董事会等机构任职。她在南加州大学获得教育学学士以及特殊教育学硕士学位，是美国已故参议员约翰·麦凯恩的妻子。

今年4月4日，联合国世界粮食计划署现任执行干事戴维·比斯利即将结束六年任期，辛迪·麦凯恩将接替其职位。

日益增加的冲突、气候冲击和经济下行导致面临突发性粮食不安全的人口大幅上升，相较于新冠疫情暴发前增加了近2亿。2022年，世界粮食计划署向逾1.58亿人提供了粮食、现金和食品代金券，并获得了创纪录的140亿美元的资金支持。

2020年，世界粮食计划署被授予诺贝尔和平奖。

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