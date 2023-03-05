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专访：中国扩大开放为外资企业发展注入动力——访霍尼韦尔中国总裁余锋

2023年03月05日09:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月5日电 专访：中国扩大开放为外资企业发展注入动力——访霍尼韦尔中国总裁余锋

　　新华社记者宿亮

　　“中国的产业门类齐全，拥有良好的创新环境、丰富的人才资源和生态伙伴资源。”总部设在美国的世界500强企业霍尼韦尔中国总裁余锋近日接受新华社记者专访时表示，中国积极扩大开放，为包括霍尼韦尔在内的外资企业在华长远发展注入动力。

　　余锋表示，中国政府优化调整新冠疫情防控措施，为中外人员往来和商务旅行创造更好条件，有力保障了对外交流合作。随着相关措施有序推进，中国将在全球经济稳定和增长方面发挥明显提振作用。

　　余锋介绍，霍尼韦尔2022年与中国合作伙伴在能源转型、航空交通、智慧建筑、智能制造等多领域深入合作，助力行业可持续发展和数字化转型。根据疫情变化，霍尼韦尔设在中国的各制造基地主动与供应链合作伙伴联动，灵活、快速调整库存，共同应对挑战。

　　他表示，霍尼韦尔在中国建立了覆盖研发、制造与服务的本地化完整价值链，将与中国优秀的供应链持续加强合作，共同把产品推向中国和全球市场。

　　“得益于中国完整的产业体系、超大规模的市场、日益优化的营商环境、长期向好的经济基本面等综合优势，我们对中国市场的高质量发展充满信心，也对霍尼韦尔在中国的持续成长充满信心。”余锋说。

　　2022年，中国实际使用外资金额12326.8亿元人民币，按可比口径同比增长6.3%。余锋说，在全球经济下行压力增大的背景下，中国吸引外资逆势增长并出现“增量提质”态势，显示出中国经济对外资的强大吸引力，是中国经济韧性、活力和潜力的生动写照。

　　余锋介绍，目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，霍尼韦尔亚太区总部设在上海。中国也是霍尼韦尔全球主要的研发中心和制造基地。中国市场已成为霍尼韦尔全球第二大市场和最大的增长型市场，在其全球业务布局中扮演着重要角色。

　　展望未来，余锋表示，霍尼韦尔将继续充分发挥技术领域专长，进一步夯实在华长期发展的承诺，结合全球经验与本土创新不断开发定制化产品和服务，与本土合作伙伴共同推动科技创新和产业升级。

(责编：崔译戈、刘慧)

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