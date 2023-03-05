新华社德黑兰3月4日电（记者高文成）国际原子能机构总干事格罗西3日至4日访问伊朗，与伊朗总统莱希等伊朗高级官员举行会见和会谈，双方互释加强关系的意愿。

据伊朗总统网站消息，莱希4日会见格罗西时说，邀请国际原子能机构官员访伊表明伊方与该机构开展建设性合作的强烈意愿。希望国际原子能机构提出专业性意见，避免受到霸权国家的影响。

格罗西同日与伊朗原子能组织主席伊斯拉米会谈并举行联合记者会。伊斯拉米在记者会上说，伊朗没有将浓缩铀丰度提高到60%以上，国际原子能机构此前报告的是84%丰度的铀颗粒而非84%丰度的浓缩铀。双方已就国际原子能机构称在伊朗三个未申报地点发现铀痕迹达成解决相关问题的框架。

格罗西在记者会上说，有必要与伊朗进行非常深入、认真、系统的对话，通过展开建设性讨论并在未来达成良好协议，为达成重要协议铺平道路。他表示，国际原子能机构“从未被用作政治工具，也永远不会被利用”。

根据伊朗原子能组织与国际原子能机构当天发表的联合声明，双方在格罗西访伊期间达成三点共识：一是国际原子能机构和伊方的互动将本着合作精神并在全面保障协定的基础上，完全依照该机构权限与伊方权利和义务进行；二是伊朗愿就三个未申报地点有关悬而未决的保障问题继续合作并提供进一步信息和访问权限；三是伊朗将允许国际原子能机构实施进一步适当的核查和监督活动。双方不久将在德黑兰举行的技术会议上商定方式。

格罗西4日还与伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈，双方同意加强互动。

(责编：牛镛、杨光宇)