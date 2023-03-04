本报记者 严 瑜 王俊岭

迎着和煦春风，全球的目光又一次聚焦中国两会。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。无论是心系祖（籍）国的华侨华人、深耕中国市场的来华外商，还是长期关注中国发展的国际人士和海外媒体，都纷纷表示对中国式现代化的未来前景充满期待。

华侨华人：

“为推进中国式现代化贡献一份力量”

中国式现代化是人类历史上规模最大的现代化。中国14亿多人口实现现代化，将使世界上迈入现代化的人口翻一番多，彻底改写现代化的世界版图。对此，海外华侨华人深感自豪。

“政之所兴，在顺民心。在教育、医疗、养老等民生领域，中国共产党始终想人民之所想，行人民之所嘱，把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点。”泰国泰中侨商联合会主席邝锦荣说。

英国云南总商会会长毛埴铖表示，中国共产党领导中国人民完成了消除绝对贫困的历史任务，全面建成小康社会，不断创造世界减贫史、人类经济发展史上的奇迹，为推进人口规模巨大的现代化奠定了坚实基础。

肯尼亚中华总商会会长卓武一直致力于向身边的非洲朋友介绍中国式现代化发展的成果与经验。“中国式现代化是为全球人民谋福祉的现代化。以非洲为例，近年来中国真心诚意帮助非洲实现和平与发展，中非合作为非洲人民带来实实在在的利益。许多非洲朋友说，在中国发展成就的鼓舞下，非洲国家也可以结合自身国情走出一条适合自己的现代化道路。”

澳大利亚澳中商业峰会主席杨东东认为，推进中国式现代化的宏伟事业，海外华侨华人大有可为。“我们要发挥自身融通中外的优势，在住在国与祖（籍）国之间积极搭建经贸往来和人文交流的桥梁，主动参与中国高水平对外开放，为推进中国式现代化贡献一份力量。”

来华外商：

“中国式现代化为我们带来了重要机遇”

中国式现代化强调同世界各国互利共赢。对此，与中国生意往来密切的外国投资者感触尤深。谈及中国式现代化，“机遇”是他们口中的高频词。

格翎丰贸易（上海）有限公司总经理迈赫迪·马哈塔计划3月中旬来华洽谈业务。“把中国生产的汽车零部件、太阳能电池板等产品卖到海外，再把伊朗优质的开心果、藏红花等商品带到中国。”迈赫迪·马哈塔说，“中国现代化程度越来越高，以基础设施为例，中国比很多西方国家做得还要好。我记得第一次来中国时，上海只有5条地铁线路，现在仅运营中的就有20条。”在这名伊朗商人看来，中国式现代化将在贸易和投资领域创造巨大的发展空间。

“2022年，我们公司生产的铁矿石产品，很多都销往中国。目前，我们为中国钢铁行业客户开发了包括‘绿色压块’在内的多种解决方案，支持其绿色转型。”巴西淡水河谷公司铁矿石业务亚太区市场董事总经理达特·奥利维拉说，中国式现代化意味着更高质量、更加绿色的发展。

“中国式现代化将推动中国经济持续向好、人民消费水平提升、产业基础愈加坚实，这为我们在华业务发展带来了重要机遇。”富士胶片（中国）投资有限公司总裁田中健一说，公司将在今年重点推广高性能新材料业务，促进两国企业之间密切合作。

奥的斯中国区总裁罗小莉表示，奥的斯重视在华长期发展与投资。“我们正在研发安全可靠、自主创新、节能环保的产品，为中国打造智慧城市生态系统提供有力支撑。”

国际人士：

“将为世界提供新理念、新思维和新目标”

世界上不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。许多国际人士认为，中国式现代化打破“现代化=西方化”迷思，为人类实现现代化提供了新的选择。

英国著名学者、中国问题专家马丁·雅克认为，在经济全球化遭遇逆流、西方现代化“老路”遇到瓶颈之际，中国式现代化注重造福于民、致力于实现社会平等，走出了一条现代化的新路径。“中国式现代化不仅为中国未来发展开启众多全新的可能性，也将为世界提供新理念、新思维和新目标。”

“中国用了几十年时间就实现经济总量的巨大飞跃。对大多数发展中国家来说，中国式现代化的发展路径和愿景非常具有吸引力。”印度尼赫鲁大学外交学教授斯瓦兰·辛格认为，中国式现代化有助于个人充分释放潜力，有助于推动经济发展、社会进步，也有助于构建人类命运共同体。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃称赞中国式现代化是“人类社会发展的一项创举”。他认为，从共享发展机遇到分享发展经验，中国式现代化探寻出一条更加公平的发展道路，中国的发展经验对世界各国特别是非洲国家和其他发展中国家将持续产生深远影响。

“中国式现代化是走和平发展道路的现代化，必将为完善全球治理注入更多正能量。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，期待中国新发展不断为世界带来新机遇，推动开创人类更加美好的未来。

海外媒体：

“中国式现代化发展惠及全球”

近日，来自法新社、欧新社、哈通社、日本《每日新闻》、越通社等多国媒体的记者来到江苏，以独特视角讲述中国式现代化的生动实践。海外媒体渴望更近距离观察中国式现代化，从中寻找其世界意义。

法国《欧洲时报》这样描述中国与世界的联通互动：“在这个地球上，平均每分钟有价值7300多万元人民币的货物在中国和世界其他国家之间吞吐；平均每天有40多列火车在中国与欧洲国家的约200个城市间穿梭；从门类齐全的‘世界工厂’到商机无限的‘世界市场’，中国式现代化发展惠及全球。”

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯认为，发展中国家从中国式现代化中汲取经验要比照搬西方现代化“老路”好得多。中国的发展经验，如以科技创新驱动经济发展、通过加强基础设施建设来促进贸易和商业流动等，对亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家具有借鉴意义。

巴基斯坦《每日时报》称，当今世界正面临严峻问题，安全赤字、债务高企等因素给多国经济带来前所未有的风险。世界期待中国进一步引领全球经济发展，推动全球治理体系改革，助力世界应对各项挑战。

阿富汗《每日瞭望报》资深记者胡贾图拉·齐亚认为，中国式现代化理论在共建“一带一路”倡议中得到充分诠释。这一倡议拉近了世界各国的距离，中国正与世界分享发展成果、发展经验，世界其他地区也将成为中国式现代化的受益者。

融两会·网友说

“学习小组”微信公众号网友“今天也要加油”：春天到了，北京的天越来越蓝了。想想这几年，回家的高铁提速了，老家的山更青水更绿了，家里小孩作业少了，全家一起出门旅行的机会也多了。这些生活里的平常幸福，让我们真切感受到，中国式现代化的成果其实近在身边。

“侠客岛”微信公众号网友“昆仑雪”：说到中国式现代化，我脑海里总能涌现出许多实实在在的画面：神舟十五号航天员乘组漫步太空，白鹤滩水电站湍流奔涌，青岛港集装箱码头堆场满满当当，中欧班列飞驰在亚欧大陆……中国高质量发展、科技进步、国际合作不断推进，这些都是中国式现代化的现实写照。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，是我们共同的光荣与梦想！

人民日报客户端网友“歌以咏志”：从全球来看，进入现代化的国家也就20多个、总人口10亿左右。中国14亿多人口实现现代化，是一项伟大而艰巨的事业。中国式现代化强调从中国实际出发，走自己的现代化道路，为全球提供了一种全新的现代化模式，为广大发展中国家提供了全新的选择。

新华社客户端网友“忆江南”：在海外，中国式现代化的影响力正在不断提升。中国脱贫经验让越来越多发展中国家受益。中国蓬勃发展的互联网企业越来越被海外朋友熟知。中国大力发展绿色经济，更让全球看到“人与自然和谐共生”在中国大地的生动实践。在海外高校的课堂上，有关中国发展的主题总能引起外国同学和老师的兴趣。

央视新闻客户端网友“一米阳光”：中国式现代化打破了“现代化=西方化”的迷思，展现了现代化的另一幅壮美图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。

（高乔、周常松、计奕整理）

视觉统筹：潘旭涛

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