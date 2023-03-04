海外网3月3日电据路透社1日报道，自中国发布优化疫情防控措施“二十条”以来，外商在中国市场销售额呈现猛涨势头，这凸显了中国经济正强劲复苏。

德国护肤品生产企业拜尔斯道夫首席执行官华文颂（Vincent Warnery）表示，中国发布优化疫情防控措施后，该公司已经看到中国和全球旅游、零售业务复苏的迹象。他表示，公司的零售销售从2月份开始出现明显好转，这得益于“中国市场销售额的恢复增长，不仅是线上销售额的增长，还有实体店销售额度也一并增长”。

高露洁亚太区营销主管伊夫·布里安泰斯（Yves Briantais）在上个星期的行业会议上表示，中国旅游业已恢复到疫情前水平，预计未来几个月将出现强劲增长。布里安泰斯预计高露洁产品销售额将在今年下半年增长更多。

宝洁公司首席财务官安德烈·舒尔滕（Andre Schulten）在会上也表示，中国是宝洁的全球第二大市场，随着中国经济强劲复苏，保洁公司正密切关注其产品销售额。

在中国经营近400家零售批发店的沃尔玛报告说，自重新营业以来，沃尔玛商店的客流量明显增大。沃尔玛国际首席执行官朱迪思·麦肯纳 (Judith McKenna) 上个星期在电话中表示：“我们看到更多中国消费者到店购物，这是我们所期望的，我想为之庆祝。”

受中国1日发布2月份制造业生产指数的积极影响，全球股市零售商股票价格当天大幅上涨。意大利服装生产商盟可睐股价上涨3.3%，该公司此前曾表示，得益于中国经济复苏，公司今年开局强劲。1月份农历新年假期前后，该公司在中国市场销售额实现了两位数的增长率。（海外网 侯兴川）

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