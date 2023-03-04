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世界需要什么样的安全？中国和东南亚给出同样答案

2023年03月04日14:13 | 来源：中国日报网
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导读：气候变化、地缘冲突、信任赤字等全球安全问题呈现多层次、跨国界的发展趋势。应对多维复杂的全球性问题和挑战，需要各国开展广泛合作。为此，中国提出全球安全倡议，明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题。东南亚国家提出“和谐安全”的概念，推动实现可行、包容、可持续的安全，与全球安全倡议有异曲同工之妙。

前所未有的多重复杂危机正威胁着世界的和平与进步，全球局势已然处于紧要关头。在全球经济衰退和气候危机加剧的背景下，地缘政治对立引发地区武装冲突及紧张局势，国际安全环境进一步恶化，日益向着复杂、多变和脆弱的方向演变。地缘政治断层线和集团政治的形成、战略信任赤字和地缘经济碎片化的加剧，都给多边体系和全球治理造成压力。换句话说，多边主义正在衰落，保护主义和民粹主义正在抬头。世界经济论坛《2023年全球风险报告》展现了对地缘政治碎片化日趋严重的担忧，认为其大大加剧了多领域冲突的风险。全球安全问题正呈现出一种多层次、跨国界的发展趋势。

就如抗击新冠疫情，“一隅不安，举世皆危”，各国的安全与福祉本质上相互交织。俄乌冲突升级、地缘对抗加剧、食品和能源价格飙升、气候恶化等，都是全球面临的紧要安全问题，需要各国之间开展空前合作，建立牢固的伙伴关系才能更好应对。

在亚太地区，随着全球权力重心东移，中美竞争在结构上呈现出复杂特点。自2016年特朗普上台以来，美国采取了一系列强硬手段遏制中国崛起，以维护美国的霸权地位，这加剧了台海、南海以及湄公河部分地区的紧张局势。美国的零和博弈思维和组建反华集团的行为，也是干扰该地区稳定的主要因素。随着“灰色地带”的收缩，局势开始变得“非黑即白”。有的国家选择“站队”，加入正式或非正式的联盟体系；有的选择“躺平”，随波逐流，任由自身正当利益受损；还有一些国家则竭力保持中立。

在此背景下，要应对多维复杂的全球性问题和挑战，就需要集思广益，加强国际合作，增进战略互信。2022年，中国提出全球安全倡议，倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观。

图片来源：新华社

东南亚国家致力于维护地区和平稳定，坚持开放包容的多边主义，维护基于规则的国际秩序。东南亚国家联盟积极创新，寻求有效方法来处理区域和国际问题。为妥善应对当今时代发展的诸多不确定因素，东盟努力为维系对话传统和建立互信提供安全、开放、建设性的平台。

2022年11月，第九届东盟防长扩大会在柬埔寨暹粒举行，柬埔寨首相洪森发表讲话，提出“和谐安全”的概念，即可行、包容、可持续的安全。洪森表示，实现地区和谐安全需要五大要素，即加强东盟的内部团结、中心地位和运作效力，完善开放、包容和基于规则的地区安全架构，加强以人为本、以信任为基础的安全合作，实现全面安全，培育合作安全。

图片来源：中国日报

“和谐安全”的哲学基础是共同安全、全面安全及合作安全。

共同安全指国家之间对安全风险和威胁的共同理解与评估。各国应通过建立互信来维护国家安全，而非采取“威慑”手段。换言之，安全问题不可割裂而谈，各国安全相互关联、相互依存。

随着非军事风险的增加，全面安全愈发重要。气候安全、公共卫生安全、网络安全以及水、食品、能源安全都是重大安全问题。

实现合作安全的基础是巩固共同规范、价值观和利益。例如，《东南亚友好合作条约》为管理本地区及其他地区的国际关系提供了重要范本，包括相互尊重各成员国的独立、主权、平等、领土完整和民族特性，任何国家都有免受外来干涉、颠覆和制裁，保持其民族生存的权利等。

或许对某些国家和地区而言，实现和谐安全确有难度，但当今世界需要富有建设性的战略叙事，来影响政府决策和国家行为。如果各国都能从促进和谐的角度看待和处理安全问题，和平的力量必将胜利。东南亚的成功经验可以为全球安全提供灵感、贡献智慧。

“东盟印太展望”和“全球安全倡议”相互兼容、相辅相成，中国和东盟应携手并进，为落实以上倡议注入更多动力和资源。

图片来源：中国日报

本文原标题为 "Common, comprehensive and cooperative"

责编 | 宋平 栾瑞英

编辑 | 张钊 李晓云

实习生冯小源、李经纬、佟亚璠、王晨曦亦有贡献

(责编：于洋、刘洁妍)

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