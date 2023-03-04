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科特迪瓦与中国建交40周年庆祝活动在科举行

2023年03月04日13:16 | 来源：新华网
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新华社阿比让3月3日电（记者郑扬子）科特迪瓦与中国建交40周年招待会2日晚在科经济首都阿比让举行。科总理帕特里克·阿希、国务部长兼外交、非洲一体化与海外侨民部长坎迪娅·卡马拉和中国驻科特迪瓦使馆临时代办周康宁出席了招待会。

卡马拉在致辞中说，科中关系自1983年建交以来始终保持健康稳定发展。两国高层交往频繁，经贸往来日益紧密，人文交流不断拓展，互利合作成果丰硕。科方坚定奉行一个中国政策，愿同中方携手同行，继续深化和扩大各领域友好合作，实现共同发展，为构建人类命运共同体添砖加瓦。

周康宁表示，40年来，中科关系始终保持健康稳定发展，成为不同社会制度、不同历史文化国家间和平相处、合作共赢的典范。中方愿同科方一道，以两国元首对话重要共识为指引，推动中科关系不断迈上新台阶，为构建新时代高水平的中非命运共同体作出更大贡献。

周康宁与科方代表还参观了中科友好合作图片展，科方代表对中科合作成果给予高度评价。科国立高等艺术文化学院、约普贡区女子现代中学等学校师生在现场演奏、演唱两国传统音乐和歌曲，扎乌利舞团、科螳螂拳协会表演了科传统舞蹈和中国武术。

(责编：卫嘉、袁勃)

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