新华社新西兰奥克兰3月3日电（记者郭磊 卢怀谦）由61名游客组成的中国旅行团3日下午乘坐中国南方航空公司CZ305航班抵达奥克兰国际机场，成为中国试点恢复出境团队旅游后首批赴新西兰的团队游客。

饮料茶点供应，毛利舞者载歌载舞，为中国游客准备的精致绿色玉石挂件纪念品……一下飞机，中国游客就感受到新西兰颇具特色的热烈欢迎。此外，为了方便通关，新方还为中国游客提供团队通道、引导服务等一系列方便举措。

67岁来自广州的王俐告诉记者，她与先生第一次来到新西兰，一下飞机就感受到当地人的热情，非常高兴。

76岁的江慰祖老人是旅行团里最年长的旅客。他告诉记者，自己特别喜欢毛利特色的碰鼻礼，最想去看新西兰峡湾和冰川。

新西兰旅游局国际市场总经理安杰拉·布莱尔女士在现场表示，旅游业是新西兰国家支柱产业之一。中国连续多年成为新西兰第二大海外游客来源国，希望中国游客可以感受到新西兰引以为豪的“待客之道”。

中国驻新西兰大使馆教育参赞董志学当天表示，旅行团的落地是见证中新旅游合作重启的历史性时刻，旅游业对发展中新民间友好有不可替代的价值，每一位中国游客都是中新友好的“民间大使”。

据奥克兰国际机场客服总监斯科特·塔斯克介绍，除中国南航的奥克兰-广州航线外，新西兰航空公司和中国东方航空公司都将在今年3月下旬至5月初，逐步恢复每天一班的奥克兰-上海航线，为恢复和加强双边人员交往提供便利。

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