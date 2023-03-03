新华社洛杉矶3月3日电（记者谭晶晶）搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船3日飞抵国际空间站，并与之对接。

据美国航天局介绍，飞船于美国东部时间3日1时40分（北京时间3日14时40分）与空间站对接。对接时间较预定时间有所延迟，主要是因为任务团队在对接前发现飞船上的对接钩传感器出现问题，随后已及时排除故障。

“龙”飞船2日搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。这次任务是载人“龙”飞船第6次为国际空间站运送轮换宇航员。参与这次代号“Crew-6”航天任务的4名宇航员分别是美国宇航员斯蒂芬·鲍恩、沃伦·霍伯格、阿联酋宇航员苏丹·奈亚迪和俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫。

据美国航天局介绍，4名宇航员将在空间站开展数百项科学实验和技术演示，包括特定材料如何在微重力下燃烧，心脏、大脑和软骨功能的组织芯片研究，还将从空间站外部收集微生物样本展开研究。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。

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