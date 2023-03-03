“《奋进新征程留学报国倡议》（简称《倡议》）与党的二十大精神高度契合，是欧美同学会学懂弄通做实习近平总书记给南京大学留学归国青年学者重要回信精神的具体体现。”“新征程上，作为全面建设社会主义现代化国家的重要力量，留学人员必须写好新答卷、考出好成绩，《倡议》的发布正当其时，立意深远，催人奋进。”“《倡议》聚焦留学人员的职责使命，围绕画好留学报国最大同心圆，从4个方面提出‘让我们行动起来’，是广大留学人员努力和前行的方向。”

2月19日，由欧美同学会和南京大学共同主办、江苏省欧美同学会协办的“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛在南京隆重举办。论坛开幕式上，欧美同学会和南京大学共同发布《奋进新征程留学报国倡议》。《倡议》一经发布，旋即在留学人员中引发热烈反响。学长们纷纷表示，要不负时代所托，抓住时代机遇，把《倡议》落实到以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的生动实践中。

01

百年留学史

一脉相承报国心

一百多年来，一批又一批仁人志士以“索我理想之中华”为追求，负笈海外、留学报国，在中国革命、建设、改革的历史画卷中写下了极为动人和精彩的篇章。时代在进步，不变的是踔厉奋发、勇毅前行的爱国主义精神。

欧美同学会留苏分会秘书长贾梦秋说，《倡议》提出4个“共同”——共同弘扬留学报国光荣传统、共同推动科技自立自强、共同推进文化自信自强、共同讲好中国故事，高度契合了党的二十大精神，回应了新时代党和国家的期盼，更说出了广大留学人员“为中华民族伟大复兴而奋斗”时代心声。留苏分会将团结带领广大留苏人员，积极响应时代号召，秉承留学报国的初心，心系“国家事”、肩扛“国家责”，朝着党的二十大擘画的宏伟目标，在“留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军”三方面持续发挥作用。

上海市欧美同学会上海大学分会秘书长，上海大学生命科学学院副院长、医学院副院长肖俊杰说，作为建设祖国的重要力量之一，留学人员应结合个人优势，聚焦国家战略需求，把个人理想和追求融入到党和国家的发展中，把报效国家、服务人民作为共同追求，弘扬留学报国光荣传统，为中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

北京市欧美同学会会员、首批清华大学水木学者、北京邮电大学特聘研究员徐光远是一名新西兰奥克兰大学生物电子专业博士毕业的“老留学生”。他说，无论身处何方，都要始终关注祖国的发展和进步，积极参与到推动祖国发展的行动中来。要始终保持对祖国的热爱和忠诚，为祖国的现代化建设献计献策、躬身前行。

内蒙古自治区欧美同学会医师协会秘书长吴日乐说，我们将深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作系列重要论述和重要指示精神，团结引领广大医学界海归学长进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，传承和弘扬医者人文精神，积极投身留学报国实践和医疗公益事业，努力做医术精湛的拼搏者、医德高尚的践行者、医学文明的传播者、医疗公益的推动者。

山东省政府参事、青岛欧美同学会会长邵峰晶说，作为一名教育工作者，我始终以李四光、程开甲等老一辈科学家为榜样，在专业领域深钻细研，以教书育人、立德树人为己任，努力为社会培育有知识、高素质的人才。青岛欧美同学会将积极践行《倡议》，引领全市留学归国人员心系“国家事”、肩扛“国家责”，弘扬留学报国光荣传统，求真务实、努力奋斗，在科技自立自强、文明交流互鉴、讲好中国故事等方面发挥优势作用，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

中国社会科学院台港澳法研究中心主任支振锋说，国家建设对社会科学的要求越来越高，我们要更加自觉地贯彻习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的重要回信精神，积极响应《倡议》，努力做到理论和实际相贯通、历史和现实相贯通、国内和国外相贯通、自然科学与社会科学相贯通，争做国家需要的战略社会科学家。

欧美同学会和南京大学共同发布《倡议》，提出4个“让我们行动起来”，我的内心澎湃不已。昆明欧美同学会会长段智寰说，一代留学人员有一代留学人员的责任，心系“国家事”、肩扛“国家责”是所有留学人员的初心与使命。昆明欧美同学会将以成立30周年和欧美同学会建会110周年为契机，积极发挥组织优势和群体优势，推动云南省教育、科技人才的“引育用”，提升云南人才服务的品牌价值。

02

助力科技自立自强

促进高质量发展

党的二十大报告指出，必须坚持必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

广州欧美同学会常务理事，中科细胞、拓谱康生物、中科健康管理等多家高科技公司和华南生物工程研究院创始人、研究员陈巧林说，国家高质量发展，科技创新是必由之路，留学人员要有勇当科技自立自强排头兵和主力军的勇气，为建设科技强国奋发有为、勇毅前行。

南京大学物理学院副院长、教授缪峰说，《倡议》契合广大留学归国青年学者的共同心声，引发了我们的强烈共鸣。实现中华民族伟大复兴，前途光明，任重道远。留学归国青年学者一定要牢记习近平总书记的嘱托，坚持立德树人、为国育才，培养出更多国家发展急需的爱党爱国、专业过硬、能担大任的青年人才，为推动高水平科技自立自强作出新的贡献。

近20年来，一大批留学归国人员创办了许多高科技企业，成为引领行业发展的小巨人、龙头企业。中科院控股公司监事会主席陈晓峰认为，高新技术企业的快速成长对科技自立自强起到重要推动作用。在实施人才强国战略、建设科技强国的伟大进程中，广大留学人员要抓住发挥才干、实现理想的历史机遇，在科技产业发展中大显身手、建功立业。

如今，我国网信事业开启了从网络大国迈向网络强国的新征程。作为浙江大学求是讲席教授、网络空间安全学院院长、校欧美同学会副会长，任奎感到肩上的担子更重了。他说，学院作为新时代的网安科研团队，将始终牢记国家赋予的时代使命，积极响应《倡议》号召，把爱国之情、强国之志、报国之行融入到突破网络安全关键技术、推动产业创新、培育尖端人才的日常工作中，更好构建全链条贯通的自主可控的安全生态，保障国家网络空间安全。

“对于如何解决关键技术‘卡脖子’的问题，科大讯飞有打攻坚战、持久战的决心。”欧美同学会留加分会副秘书长、合肥市欧美同学会副会长，科大讯飞副总裁方明说，我们始终秉承“技术顶天、应用立地”的发展理念，坚持源头技术自主创新，立足“讯飞2030超脑计划”“雁阵计划”，服务国家战略，解决社会刚需。

在湖北欧美同学会光谷分会理事、华引芯（武汉）科技有限公司董事长孙雷蒙看来，创业的本质是要充分发挥企业在科技创新中的主体作用，聚焦原创性、引领性关键核心技术创新，同时协同产业链发挥聚合效应，加速推进“补链”“强链”进程。孙雷蒙说，要坚决响应《倡议》，坚守报国理想，守正创新，勇做走在时代前列的奋进者、探索者，坚定不移地走自主创新之路，打造中国强“芯”，锻造世界之“光”，为建设科技强国添砖加瓦。

南昌欧美同学会会长符锦说，实现科技自立自强核心在于加强基础研究和提升原创能力，从根子上掌握关键核心技术，制定产业专项发展规划，培育国内关键零部件企业。留学人员要积极发挥自身优长，在欧美同学会提供的广阔舞台上，为实现创新驱动发展贡献脑力和心力。

“国家和社会的需求，是我们做基础研究和产业化的第一出发点。”深圳市矽赫科技有限公司CEO洪鹏达说，目前我国在智能传感器和人工智能等基础领域的研究和开发相对薄弱，这是研发团队重点攻克的方向，我们将以李四光、程开甲等老一辈科学家为楷模，潜心攻关、永攀高峰，让青春在实现科技自立自强的奋斗中闪光。

欧美同学会建言献策工作委员会委员、中国科学院大学中丹学院院长、欧洲科学院院士吴德胜说，聆听《倡议》后备受鼓舞，作为一名科研教育工作者也深感责任重大。“两弹一星”精神激励了一代又一代留学青年，当代青年留学人员要夯实专业基础，把个人发展融入到祖国建设中。科研工作者要合力突破关键领域技术，积极展示中国的科研成就，向世界彰显出一个立体、全面、高质量发展的大国形象。

03

汲取文化的力量

助推中华文化走向世界

文化是一个民族的基因，塑造着这个民族的精神气质，涵育着人们的精神世界。一个民族的复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。

南京大学欧美同学会秘书长曹毅说，习近平总书记强调：“坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”留学人员要积极响应《倡议》提出的“增强历史自觉，坚定文化自信”的号召，从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取精神滋养和奋进力量，坚守爱国本色，厚植家国情怀，在加强国际交流合作中彰显中华民族的精气神，为文明交流互鉴发挥更大作用，当好行走的“中国名片”，共创美好新未来。

江南大学设计学院教授、江南大学欧美同学会秘书长吴祐昕说，《倡议》提出让我们行动起来，共同推进文化自信自强、推动文明交流互鉴。“文化自信自强”必定是要“强了”才能“自信”，在高等教育中，应注重培育大学生的“专业文化+”，培养“中国文化世界观”，把文化沁润在“Z世代”的骨子里，让中外青年通过春风化雨、润物无声的方式彼此了解、信任，推动文明交流互鉴。

欧美同学会留意分会副会长、北京外国语大学教授、意大利语系主任，中国翻译协会文学艺术委员会副主任文铮说，留学人员有爱国热忱、家国情怀、民族情结，也有跨文化沟通的优势，要努力构建中国话语和中国叙事体系，成为中国故事的宣传者，中国声音的传播者，播撒中华文明的种子，树立中国崭新的文化形象，为提升中华文化软实力作出更大贡献。

欧美同学会理事、复旦大学特聘教授田梅说，《倡议》提出4个“让我们行动起来”，是广大留学归国人员在新征程上报效国家、服务人民的努力方向。作为一线科研工作者，不仅要学习老一辈科学家胸怀祖国、勇攀高峰、淡泊名利、潜心研究的科学家精神，还要充分发挥好自身中外友好交流的丰富经验，不忘老朋友，结交新朋友，架起国际民间交流的友好桥梁，让中外友好世代相传。

匈牙利华人学者、翻译家李震说，中国是世界四大文明古国之一，拥有5000多年的灿烂文化，对人类文明产生了巨大而深远影响，这也是我们文化自信坚不可摧的基石。时代发展到21世纪，中华民族的文化经过生生不息的传承，在世界上依然鲜明独特，也更加丰富多彩、活力四射。海内外广大留学人员要以推动中华文化更好走向世界为己任，以增进友谊之心分享和展示自己，让世界了解以善为本的中国和中国人民，助力提升中国文化软实力和中华文明影响力。

南京大学历史学院副院长梁晨说，构建文化自信，必须深入研究历史，从历史中挖掘中国文化的深厚内涵，形成扎实的认识和正确的判断。只有真正理解中国道路的“自有其理”，才能形成真正的文化自信。

欧美同学会中东欧分会会长刘月宁说，在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，欧美同学会和南京大学共同发布《倡议》，具有重大积极意义。作为一名高等艺术教育与文化传播使者，我将坚持用心用情用力，努力打造一批中国与中东欧的合作平台，创新交流路径，促进世界文明互鉴，助力构建人类命运共同体，为进一步提升中华文化的国际影响力贡献留学人员的智慧和力量。

04

讲好中国故事

当好“民间外交大使”

当今时代，中国越来越走近世界舞台中央，世界需要了解中国，中国需要世界理解，讲好中国故事，传播好中国声音，展现真实、立体、全面的中国，需要构建中国特色的话语体系。

《倡议》提出，“讲好中国故事，传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。”对此，欧美同学会东南亚和南亚分会理事、厦门市欧美同学会理事，厦门大学国际关系学院助理教授陈锴说，中国形象可以表现为中医、中国文学作品和中国美食等有形且可以被感知的优秀文化资源和文化产品，可以体现为“具有中国特色的减贫机制”等机制建设上取得的成就，也可以体现为“构建人类命运共同体”的伟大倡议和理念。我们有丰富的素材讲好中国故事，让世界更好读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族。

“《倡议》的发布正当其时，立意深远，催人奋进。”欧美同学会留苏分会理事、北京市欧美同学会理事，中国人民抗日战争纪念馆对外交流部负责人、国际二战博物馆协会副秘书长欧阳敏说，作为一名“80后”的留俄青年学子和爱国主义的传播者、中外交流的联结者，将牢记习近平总书记的谆谆嘱托，积极响应《倡议》号召，承先辈之志，担吾辈之责，发挥自身优势，弘扬伟大抗战精神，讲好中国抗战故事，向国际社会展示中国人民“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情怀，“百折不挠、坚韧不拔”的必胜信念，展示中国共产党带领中国人民追求和平、维护和平、珍爱和平的良好形象，自觉担负起“民间外交使者”的光荣使命。

欧美同学会留苏分会副秘书长卢森通说，上世纪五六十年代的留苏学生，是新中国派出的第一批“民间使者”。当今世界形势复杂多变，百年未有之大变局加速演进，作为留苏分会的一分子，要传承百年留苏的红色传统，发挥好自身优势，讲好中俄两国人民友好交往的故事，让俄罗斯人民更好地了解中国，筑牢中俄友好的民意基础。

“君子喻于义。青年留学人员只有树立正确的价值观和世界观，才不会在纷繁的叙事和复杂的意识形态斗争中迷失自我。”全国青联常委、法国陕西联合会会长李洹说，留学人员和海外华侨华人最大的“义”就是民族大义。留学人员要利用驻在国的媒体和网络空间，发挥多文化背景和语言优势，宣传中国文化，讲解中国的社会主义制度和中国共产党的初心使命，讲述真实的新疆、西藏，介绍“一带一路”，让世界了解中国构建人类命运共同体的倡议。

上海市欧美同学会留美分会副会长兼秘书长陆生说，《倡议》令广大海内外留学人员备受鼓舞，无比振奋。在实现中国式现代化的新征程上，将世界眼光与中国国情、个人成长与祖国命运紧密结合，是每一名留学人员的人生必修课。我们应积极发挥跨文化沟通交流的优势，主动承担“民间外交使者”的使命，用外国民众听得到、听得懂、听得进的途径和方式，做中国故事的讲述者、演绎者、创造者，让世界对中国多一分理解，多一分支持。

中华学子遍全球，留学报国正当时。欧美同学会联络工作委员会委员、教育部中外人文交流中心机制工作二处处长陈滔伟说，近代以来，一批又一批有志青年负笈海外，发挥着促进中外民心相通的桥梁纽带作用，奠定了胸怀天下、报国图强的精神特质。进入新时代，踏上新征程，作为留学归国人员的一分子，我将积极响应《倡议》，努力践行人文交流理念，讲好中国式现代化故事，为全面推进中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

来源 ：《留学生》杂志 文 ：王淑霞

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